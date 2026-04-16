Muere músico atropellado por su amigo que intentaba escapar de un intento de robo: hay video

Un joven músico perdió la vida luego de ser atropellado por el mismo vehículo en el que se movilizaba junto a un amigo, en medio de un intento de robo de ladrones en motocicleta que terminó en tragedia.

Todo se registró en la comuna de Maipú, Chile, cuando Gabriel regresaba a su casa cerca de las 3:00 de la madrugada tras participar en un ensayo con su banda musical. El joven había sido trasladado por un amigo que, amablemente, lo dejó en la entrada de su pasaje, sin imaginar que minutos después se produciría el fatal desenlace.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad del sector, el joven descendió del automóvil para retirar sus instrumentos musicales desde el maletero. En ese instante, un vehículo y una motocicleta irrumpieron en el lugar. En ambos se desplazaban sujetos armados que intentaron concretar una encerrona para robar el automóvil en el que se movilizaban.

La situación se tornó caótica en cuestión de segundos. El conductor del vehículo, al verse sorprendido por el intento de asalto, reaccionó de forma desesperada intentando huir del lugar. En medio de la maniobra, retrocedió a alta velocidad sin advertir que su amigo se encontraba justo detrás del automóvil descargando sus pertenencias.



Este es el video



Fue en ese momento cuando ocurrió la tragedia: Gabriel fue atropellado por el mismo vehículo en el que había llegado minutos antes. El impacto le provocó lesiones de extrema gravedad que, pese a la llegada de vecinos que intentaron auxiliarlo, terminaron cobrándole la vida en el lugar.



Tras el hecho, los delincuentes involucrados escaparon sin lograr concretar el robo, abandonando incluso una motocicleta que habría sido sustraída previamente. En el registro audiovisual también se observa cómo algunas personas se acercan a la víctima, aunque posteriormente se retiran sin prestar ayuda efectiva.

El conductor del automóvil, quien también era víctima del intento de encerrona, se presentó voluntariamente ante las autoridades pocas horas después del hecho. La Fiscalía determinó que no tendría responsabilidad penal en el atropello, quedando solo apercibido mientras avanzan las diligencias.

Carabineros de Chile continúa con las investigaciones para esclarecer completamente la dinámica del caso y dar con los responsables del violento intento de robo. El caso ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y la comunidad musical del joven, quien era reconocido por su talento y pasión por la música.