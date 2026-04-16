Revelan video de "acoso" a turista en Cartagena; artistas callejeros la persiguieron por dinero

Un nuevo caso que involucra a turistas y a los llamados "raperos" que piden dinero mientras improvisan con rimas en el centro histórico de Cartagena, revivió el debate en la capital de Bolívar sobre la regulación a este tipo expresiones artísticas, que para muchos son consideras una especie de acoso a los visitantes.

En un video quedó registro el momento en que una turista, que camina por las calles del cordón amurallado, es asediada por un grupo de estos raperos que le piden dinero mientras ella camina.

En las imágenes se ve como la mujer saca de su bolso un billete, al parecer de 50.000 pesos, para entregárselo a uno de estos jóvenes que la siguen insistentemente. Acto seguido, otro de los raperos le pide más dinero a la turista, quien saca otro billete de su cartera, esta vez, al parecer, de 100.000 pesos, y se lo entrega al joven.

Las imágenes. que rápidamente se hicieron virales en redes sociales, muestran además que. como si no fuera suficiente, aparece un tercer rapero que también le pide dinero a la turista. A lo que esta le entrega lo que parece ser un billete de $5.000 pesos, que el joven, incluso, devuelve pidiendo uno de mayor cantidad, lo que por supuesto ha desatado una ola de comentarios y críticas.



Una vez se conoció este caso, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que esto es un hecho “vergonzoso” y que no es más que “coerción” disfrazada de expresión cultural.

“Desde que recibimos el reporte, los implicados están siendo ubicados por las autoridades de Policía de Cartagena. Este hecho vergonzoso NO lo dejaremos pasar, habrá consecuencias. Y no es persecución, es autoridad”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario, además, señaló que se trata de una conducta reiterada, y que habrá “consecuencias” para quienes insisten en incumplir los acuerdos pactados.

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“Se realizará una mesa de trabajo conjunta entre Espacio Pública, la Oficina de Asuntos Étnicos de la secretaría del interior, el PES, IPCC y la Secretaría de Turismo, en primer lugar para dialogar y escucharlos, pero sobre todo para socializarles la ruta de intervención con controles, límites y compromisos que deberán asumir. Lo que contraríe lo pactado tendrá consecuencias severas”.

También, en su cuenta de X, el alcalde Turbay pidió disculpas, en nombre de la ciudad, a la turista afectada.

“Ofrecemos disculpas a la visitante por lo ocurrido, con la plena garantía que, tras las acciones a ejecutar, estos penosos incidentes que no representan la experiencia en la ciudad, no vuelvan a ocurrir”, agregó.