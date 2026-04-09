No son hinchas, son criminales: alcalde de Cartagena por asesinato de un líder de Los Kuervos

Tras el vil asesinato de un líder de la barra del Junior de Barranquilla, Los Kuervos, en medio de los disturbios y enfrentamientos entre hinchas durante el partido del Junior de Barranquilla y Palmeiras en Cartagena, las autoridades anunciaron una recompensa hasta de 20 millones de pesos por información sobre los autores del atroz hecho.

En videos aficionados quedó registrado como Gabriel Alfredo Acosta Navas un apasionado hincha del Junior, líder de la barra Los Kuervos en Cartagena, fue perseguido y atacado por un grupo de jóvenes que le propinaron varias puñaladas cuando este se encontraba tendido en el suelo.

Acosta Navas, de 31 años, habría salido del partido en el Estadio Jaime Morón sobre las 10:00 de la noche, y unos 40 minutos más tarde fue atacado en la avenida El consulado, en inmediaciones del escenario deportivo. Su muerte se confirmó sobre las 2:00 de la mañana de este jueves en un centro asistencial de la cuidad.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que quienes protagonizaron estos desmanes no son hinchas sino “criminales”, y que los responsables del crimen de Acosta Navas serán capturados.



“Lamentamos profundamente lo ocurrido con el barrista Gabriel Acosta, asesinado a manos de criminales que dicen ser hinchas. La Policía está tras su búsqueda desde anoche y ofrece recompensa por quien dé información sobre el paradero de estos delincuentes. No descansaremos hasta capturarlos”, escribió en su redes sociales.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelves Yecid Peña, explicó que a través de los videos de las cámaras de seguridad trabajan en ubicar a los responsables.

“No es justo que sufra este tremendo dolor hoy una familia, porque unos desadaptados decidieron esperar a un ciudadano y ultimarlo con apasionamiento y con absolutas cevicia y le quitaron la vida propinándole varias heridas de arma cortopunzante. Gracias a buenos ciudadanos y al enfoque que tenemos en cámaras de comercio y también de la Alcaldía Distrital, estamos haciendo una trazabilidad con unos investigadores para mirar minuto a minuto”, detalló.

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Asimismo el oficial reveló que durante el operativo de acompañamiento a los cerca de 30 buses que movilizaron hinchas que se desplazaron desde Barranquilla fueron incautadas 500 armas cortopunzantes.

“Se coordinó el acompañamiento y una vez se detectó que a raíz de que les lanzaban piedras de diferentes barrios y casas, pues estas personas salían del bus inmediatamente la Policía acordonaba y se hizo una requisa tanto en el peaje antes de llegar a la jurisdicción del departamento de Bolívar, como ya estando en la ciudad, porque no es un secreto que estas personas tenían diferentes armas”, agregó el general Peña.



Pronunciamiento de Los Kuervos

En un comunicado de prensa, en el que se solidarizan con la familia de Gabriel Acosta, la barra “Los Kuervos” cuestionó la logística, la organización y el operativo del acompañamiento a los hinchas.

“En la reunión de comisión se habían definido rutas claras para el ingreso y salidas de los buses de la hinchada de Junior, pero a última hora lo cambiaron todo (…) El 25 de marzo, después de la reunión de la comisión local para la seguridad y convivencia en el fútbol de la ciudad de Cartagena, el carro en el que se movilizaba Gabriel junto a integrantes de la filial, fue emboscados por motocicletas causándole daños materiales y luego empezaron a circular en redes sociales amenazas en contra de Gabriel”, indicaron.

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El próximo partido del Junior de Barranquilla en Cartagena en el marco de la Copa Libertadores será el próximo 7 de mayo ante Cerro Porteño de Paraguay.