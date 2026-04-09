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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / No son hinchas, son criminales: alcalde de Cartagena por asesinato de un líder de Los Kuervos

No son hinchas, son criminales: alcalde de Cartagena por asesinato de un líder de Los Kuervos

Gabriel Acosta, un apasionado hincha del Junior, líder de Los Kuervos en Cartagena, fue perseguido y atacado por jóvenes que le propinaron varias puñaladas cuando se encontraba tendido en el suelo.

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