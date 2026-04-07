En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / El nuevo hotel de lujo en Cartagena que ofrece experiencias de bienestar, cultura y gastronomía

El nuevo hotel de lujo en Cartagena que ofrece experiencias de bienestar, cultura y gastronomía

El hotel en Cartagena cuenta con 131 habitaciones, entre ellas suites en edificaciones coloniales y espacios de diseño contemporáneo, además de una oferta gastronómica que incluye ocho restaurantes y bares.

Publicidad

Publicidad

Publicidad