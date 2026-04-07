El nuevo hotel de lujo en Cartagena que ofrece experiencias de bienestar, cultura y gastronomía

El sector hotelero de lujo en Colombia suma un nuevo protagonista con la apertura de Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, un proyecto que redefine la oferta turística en la capital de Bolívar. La iniciativa integra edificaciones históricas restauradas con una propuesta contemporánea, en una apuesta por combinar patrimonio arquitectónico y servicios de alta gama en uno de los destinos más visitados del país.

Ubicado en el tradicional barrio de Getsemaní, el complejo se inserta en una zona estratégica, a pocos pasos del centro histórico y de puntos clave como el Centro de Convenciones y el Camellón de los Mártires. La operación busca consolidar a Cartagena como un referente internacional del turismo de lujo, al tiempo que dinamiza la economía local a través de nuevas experiencias enfocadas en visitantes nacionales e internacionales.

“Dar la bienvenida a un tercer Four Seasons en Colombia, sumándose a nuestras propiedades en Bogotá y Casa Medina Bogotá, marca un hito en la continua expansión de nuestro portafolio global”, afirma Rainer Stampfer, presidente de Operaciones Globales de Hoteles y Resorts de Four Seasons.

El hotel cuenta con 131 habitaciones, entre ellas suites en edificaciones coloniales y espacios de diseño contemporáneo, además de una oferta gastronómica que incluye ocho restaurantes y bares. La propuesta culinaria abarca desde cocina internacional hasta conceptos inspirados en productos locales, con la intención de posicionar el lugar no solo como alojamiento, sino como destino gastronómico en la ciudad.



“Cartagena es un destino increíblemente dinámico, lleno de historia, color y cultura, y hemos diseñado experiencias personalizadas que reflejan su espíritu vibrante. Con un profundo amor por la ciudad, nuestro equipo se dedica a crear itinerarios cuidadosamente diseñados que celebran aquello que más nos inspira”, afirmó la directora general, Annie Monnier.

A esto se suman servicios orientados al bienestar, como spa, gimnasio y piscinas con vista panorámica, así como espacios diseñados para eventos corporativos y sociales. Con su apertura, la cadena fortalece su presencia en Colombia y amplía su portafolio en América Latina, en línea con la creciente demanda de experiencias exclusivas en destinos culturales y de alto valor histórico.