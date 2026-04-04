Un teniente y tres soldados del Ejército, acusados de homicidio de campesino en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación acusó a un teniente y tres soldados del Ejército por su presunta responsabilidad en la muerte de un campesino, ocurrida el 9 de abril de 2017 en zona rural del municipio de Arenal, en Bolívar, durante una operación militar contra el ELN. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, el hombre no tendría relación con el grupo armado.

Se trata del teniente Luis Adolfo Barrios Zuñiga y de los soldados profesionales Alcibiades Machado Herrera, Mario Calderon Campos y Oscar García, quienes hacían parte de un grupo élite del Batallón de Acción Directa N.° 1 y buscaban ubicar a un cabecilla conocido como ‘Cusi’, quien frecuentaba la zona.

En medio del operativo, los militares habrían interceptado a dos hombres que caminaban por el sector. Al notar la presencia de los uniformados, los hombres corrieron y de inmediato los soldados dispararon con sus armas de dotación, para evitar la supuesta huida.

Uno de los campesinos murió en el lugar, mientras que el otro fue detenido. Sin embargo, las pruebas recopiladas indican que ninguno de los dos tenía relación con el cabecilla ni con el grupo armado, quien fue capturado horas después en otro sitio.



La Fiscalía también señaló que los uniformados habrían actuado de manera desproporcionada y sin cumplir los protocolos, al no identificarse plenamente ni garantizar que los civiles comprendieran la orden de detenerse. Por estos hechos, fueron acusados por homicidio en persona protegida, es decir, por causarle la muerte, en el marco de un conflicto armado, a una persona protegida por el Derecho Internacional Humanitario, como población civil.