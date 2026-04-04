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Blu Radio  / Judicial  / Un teniente y tres soldados del Ejército, acusados de homicidio de campesino en Bolívar

Un teniente y tres soldados del Ejército, acusados de homicidio de campesino en Bolívar

Los hechos ocurrieron en 2017 durante una operación contra el ELN, sin embargo, la Fiscalía asegura que las víctimas no tenían relación con el objetivo militar.

Un teniente y tres soldados del Ejército, acusados de homicidio de campesino en Bolívar
Los hechos ocurrieron el 9 de abril de 2017 en zona rural del municipio de Arenal, en Bolívar.
Foto: Captura audiencia
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 4 de abr, 2026

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