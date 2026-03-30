Atacan con dron explosivo estación de Policía de Arenal, en el sur de Bolívar

Dos civiles lesionados y graves afectaciones a una vivienda es el saldo que dejó un ataque con explosivos a una estación de Policía en el municipio de Arenal, en el sur de Bolívar.

De acuerdo a la Policía del Magdalena Medio, que tiene jurisdicción en esta zona, el ataque se registró sobre las 7:00 de la noche de este domingo 29 de marzo con artefactos explosivos improvisados (AEl) mediante el uso de una aeronave no tripulada (dron).

“Desde las 19:00 horas se registraron tres detonaciones: impactando a una vivienda ubicada junto a las instalaciones policiales y el patio interno de la estación. Como resultado de estos hechos, dos personas resultaron lesionadas, quienes fueron trasladadas para valoración médica, sin que presenten heridas de gravedad”, indicaron.

Asimismo, la institución policial explicó que no se reporta uniformados heridos, y que este ataque sería atribuido al Frente José Solano Sepúlveda del ELN, que se disputa el control territorial con los grupos armados como el Clan del Golfo.



Por su parte, el secretario de seguridad de Bolívar, Manuel Berrio, explicó en diálogo con BLU Radio que gracias a la rápida reacción de los uniformados se logró evitar mayores afectaciones a la población.

“Hoy ninguna estación en Bolívar cuenta con menos de 20 policías, recordemos que antes estas poblaciones tenían 9 u 11 policías. Hoy ninguna tiene menos de 20, lo que significa que tenía el personal suficiente para enfrentar este tipo de arremetidas y la estación de policía se encuentra bien apertrechada. Lo que tuvimos al parecer tres detonaciones, dos con granadas de mano y una con un dron bomba”, detalló el funcionario.

Berrio además sostuvo que en el departamento de Bolívar operan todas las estructuras criminales que tienen asiento en Colombia, lo que significa que el fortalecimiento que estas tienen el territorio es el mismo que tienen en todo el país.

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“Ya estamos notando como estas estructuras han ido fortaleciéndose a lo largo y ancho del departamento de Bolívar, fortaleciéndose no solamente económicamente, sino en capacidades y el personal que ya pierden el miedo a atacar una estación de Policía dentro del casco urbano de un municipio”, agregó.

El pasado mes de agosto de 2025 también se registró un ataque en contra de una estación de Policía de Arenal. En ese momento, los uniformados fueron atacados por cerca de cinco hombres fuertemente armados.