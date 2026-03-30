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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Atacan con dron explosivo estación de Policía de Arenal, en el sur de Bolívar

Atacan con dron explosivo estación de Policía de Arenal, en el sur de Bolívar

El ataque, que dejó dos civiles lesionados, es atribuido al Frente José Solano Sepúlveda del ELN.

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