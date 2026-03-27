En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Nicolás Maduro
Accidente de avión Hércules

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 26.000 personas afectadas en el Sur de Bolívar por caída del 90% en la pesca

Más de 26.000 personas afectadas en el Sur de Bolívar por caída del 90% en la pesca

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro ambiental en el Complejo Cenagoso de Cascaloa, en el sur de Bolívar, donde la caída de la pesca ya está afectando la seguridad alimentaria, la economía y la cultura de las comunidades.

Publicidad

Publicidad

Publicidad