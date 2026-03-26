Capturaron en Bolívar a dos integrantes de 'Los Bendecidos', vinculados con más de 30 hurtos

Cuando se desplazaban en una motocicleta con más de 30 cartuchos calibre 9 milímetros, fueron capturados, en la vía que conduce al municipio de San Fernando, en el sur de Bolívar, dos integrantes de la banda 'Los Bendecidos'.

De acuerdo con la Policía, labores de inteligencia permitieron establecer que los dos sujetos estarían relacionados con, por lo menos, 30 casos de hurtos en municipios como Tiquisio, Norosí y El Rosario, en Bolívar. Además, se les investiga por denuncias de robos a residencias y comercios en los departamentos de Cesar y Magdalena.

Asimismo, la Policía en Bolívar dio a conocer que se investiga su presunta relación con estructuras criminales en Magangué y posibles vínculos con delincuentes conocidos como alias 'Mono Habichuela' y 'Mono Aviante', que delinquen en la zona de Mompox.

Entretanto, se conoció que, aprovechando la llegada de la Semana Santa, habrían alquilado una vivienda en cercanías de este municipio junto a otros dos sujetos, desde donde realizaban seguimientos a posibles víctimas y establecimientos comerciales.



El comandante de la Policía de Bolívar, el coronel Diego Fernando Pinzón, explicó que los dos capturados fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías, mientras se le sigue la pista a dos integrantes más de la organización delincuencial.

“Estos sujetos son requeridos en un puesto de control y, dentro de sus pertenencias, se les encuentra munición de 9 milímetros y equipos de comunicación. Estos sujetos no dan justificación de la procedencia de la munición y, de inmediato, son capturados por la Policía y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de la República les impone medida de aseguramiento intramural (…) Con lo recolectado por nuestra Policía Judicial, estos sujetos han cometido hurtos en todo el sector, en poblaciones como Tiquisio, Norosí y Rosario, así como en diferentes municipios de los departamentos de Cesar y Magdalena”, detalló el oficial.

Las autoridades también analizan su posible “conexión con una estructura delincuencial con injerencia en Barranquilla”, que, según la Policía, estaría relacionada con un hurto ocurrido en Bucaramanga, donde murió un uniformado de la Policía Nacional.

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Alias 'Santiago', de 51 años, y alias 'José del Carmen', de 31 años, registran un amplio prontuario judicial por delitos como hurto, porte ilegal de armas, extorsión, violencia intrafamiliar y fuga de presos.