En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Meta y YouTube
Audiencia Nicolás Maduro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Capturaron en Bolívar a dos integrantes de 'Los Bendecidos', vinculados con más de 30 hurtos

Capturaron en Bolívar a dos integrantes de 'Los Bendecidos', vinculados con más de 30 hurtos

Labores de inteligencia señalan que estarían planeando nuevos robos durante la temporada de Semana Santa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad