En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque en México
Falcao
Abelardo de la Espriella
Aeropuerto El Dorado
Petro Telemundo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ataque armado de disidencias en Cartagena del Chairá deja un policía muerto y tres heridos

Ataque armado de disidencias en Cartagena del Chairá deja un policía muerto y tres heridos

El uniformado de 24 años fue asesinado mientras realizaba labores de control durante una feria. En la zona delinquen estructuras de las disidencias de las Farc.

Ataque en Cartagena del Chairá
Ataque en Cartagena del Chairá
Foto: captura de video suministrado a BLU Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Caquetá, cuando un ataque armado contra uniformados de la Policía en el municipio de Cartagena del Chairá dejó como saldo un patrullero muerto y cuatro personas heridas, entre ellas tres policías y un civil.

La víctima fue identificada como Jason Rayo Espinoza, de apenas 24 años, quien se encontraba cumpliendo labores de registro, control de establecimientos y verificación de antecedentes en el marco de un dispositivo especial de seguridad desplegado durante una feria local.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados habían sido enviados únicamente durante ese fin de semana para reforzar la seguridad en la zona. Fue en medio de esas actividades cuando fueron sorprendidos por criminales, en un ataque que las autoridades calificaron como una acción violenta y directa contra la Fuerza Pública.

Tras el atentado, tres policías y un civil resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a la clínica Medilaser, donde recibieron atención médica especializada. Según los reportes, los lesionados ingresaron en condición estable.

Las autoridades rechazaron el hecho y anunciaron el inicio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. En esta zona del país hacen presencia estructuras armadas ilegales como la Rodrigo Cadete y la Carolina Ramírez, pertenecientes a disidencias de las Farc.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cartagena

Policía Nacional

Caquetá

Publicidad

Publicidad

Publicidad