Ataque armado de disidencias en Cartagena del Chairá deja un policía muerto y tres heridos

Un nuevo hecho de violencia sacudió al departamento del Caquetá, cuando un ataque armado contra uniformados de la Policía en el municipio de Cartagena del Chairá dejó como saldo un patrullero muerto y cuatro personas heridas, entre ellas tres policías y un civil.

La víctima fue identificada como Jason Rayo Espinoza, de apenas 24 años, quien se encontraba cumpliendo labores de registro, control de establecimientos y verificación de antecedentes en el marco de un dispositivo especial de seguridad desplegado durante una feria local.

De acuerdo con la información preliminar, los uniformados habían sido enviados únicamente durante ese fin de semana para reforzar la seguridad en la zona. Fue en medio de esas actividades cuando fueron sorprendidos por criminales, en un ataque que las autoridades calificaron como una acción violenta y directa contra la Fuerza Pública.

Tras el atentado, tres policías y un civil resultaron heridos y fueron trasladados de inmediato a la clínica Medilaser, donde recibieron atención médica especializada. Según los reportes, los lesionados ingresaron en condición estable.



Las autoridades rechazaron el hecho y anunciaron el inicio de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables. En esta zona del país hacen presencia estructuras armadas ilegales como la Rodrigo Cadete y la Carolina Ramírez, pertenecientes a disidencias de las Farc.

