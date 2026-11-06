Superó los 500 km/h: así es el hipercarro eléctrico que rompió el récord mundial de velocidad

El YANGWANG U9 Xtreme se convirtió en el primer carro de producción en superar la barrera de los 500 km/h. De acuerdo con lo informado por la marca de lujo del fabricante automotriz chino BYD, el vehículo alcanzó una velocidad máxima de 503,17 km/h durante una prueba de alta velocidad realizada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

La marca registrada el 1 de noviembre de 2026 cuenta con el reconocimiento oficial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y ratificó dos récords mundiales Guinness para autos de producción eléctricos.



¿Cuáles son las características técnicas del YANGWANG U9 Xtreme?

El vehículo de la división de alta gama de BYD está equipado con una configuración propulsora de cuatro motores eléctricos independientes que entregan una potencia combinada superior a los 3.000 CV (caballos de vapor). Para administrar ese flujo de energía, la ingeniería del hipercarro incorpora una arquitectura eléctrica de 1.200 voltios y un sistema avanzado de vectorización de par diseñado para mantener el control de la tracción en las ruedas de forma individual.

YANGWANG U9 Xtreme, el hipercarro eléctrico de BYD que rompió el récord mundial de velocidad al superar los 500 km/h Foto: BYD

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En el apartado dinámico, el prototipo integra un sistema de suspensión activa orientado a optimizar la estabilidad estructural a altas velocidades, acompañado por un esquema de gestión térmica y de baterías adaptado a las exigencias de la conducción de alto rendimiento. La adherencia con el asfalto se resolvió mediante el desarrollo de neumáticos de alto desempeño concebidos en colaboración con la firma especializada Giti Tire.

A estas prestaciones en recta se suma su desempeño en circuitos revirados. Según detalló el reporte de la compañía, el U9 Xtreme registró un tiempo de vuelta de 6 minutos y 59,157 segundos en el trazado Nürburgring Nordschleife en Alemania, estableciendo el récord de vuelta para vehículos eléctricos de producción.



¿Cómo se logró el récord de velocidad de 503,17 km/h en Abu Dabi?

El ensayo técnico se llevó a cabo sobre un tramo cerrado de 10 kilómetros en la carretera internacional Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), ubicada en la región de Al Dhafra en Abu Dabi. El recorrido incluyó una recta continua de siete kilómetros utilizada para el lanzamiento del vehículo. Al volante estuvo el piloto de carreras alemán Marc Basseng, especialista en competencias de resistencia que ya había conducido el modelo en sus pruebas anteriores.



Un nuevo récord mundial para el YANGWANG U9 Xtreme. 503,17 km/h. Foto: BYD

Las maniobras se desarrollaron durante dos jornadas consecutivas con el respaldo de las autoridades locales y representantes de la FIA. Tras dos pasadas iniciales el 31 de octubre en las que se alcanzaron 490 km/h, el equipo de ingeniería ajustó los parámetros aerodinámicos, la configuración de la suspensión y las presiones de los neumáticos. En la jornada del 1 de noviembre, el automóvil completó una segunda salida en la que certificó los 503,17 km/h.

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Evolución del registro de velocidad del YANGWANG U9:

