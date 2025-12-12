Carros de Tesla se ‘rajaron’ en aspecto que preocupa a todos los conductores, según estudio

La confiabilidad de los carros usados volvió a ser analizada por Consumer Reports (CR) en un reporte que evalúa el comportamiento de modelos con entre cinco y diez años de antigüedad, en un listado que por lo general lo encabeza Lexus, Toyota, Subaru, entre otros.

Este análisis, que compara a 26 fabricantes presentes en Estados Unidos, reveló amplias diferencias en el desempeño de cada marca y dejó en evidencia un punto crítico que afecta a Tesla, que recién llegó a Colombia con su Model 3 y Model Y.

Aunque el informe destaca avances recientes del fabricante de carros eléctricos, los resultados para sus modelos más antiguos mostraron un retroceso significativo frente a sus competidores.

Tesla es una de las empresas más grandes en cuanto a carros e innovación en el mundo. Foto: AFP

¿Cuáles son los carros usados menos confiables?

De acuerdo con Consumer Reports, Tesla obtuvo un puntaje de 31 en el “Reliability Verdict”, una calificación que la ubicó en la última posición del ranking de confiabilidad en carros usados. La marca quedó por debajo de Jeep (32), Ram (35) y Chrysler (36).



El periodo evaluado coincide con los años en que Tesla aceleró la producción del Model 3 en instalaciones temporales junto a su planta de Fremont, California, una estrategia que —según el informe— no ofreció las condiciones ideales para garantizar vehículos duraderos.

La evaluación de CR señala que el comportamiento de los vehículos más antiguos se asocia a esa fase de crecimiento acelerado de la compañía. Sin embargo, el documento también resalta que los modelos actuales ya muestran una “fiabilidad superior a la media”, posicionando a Tesla dentro de las diez mejores marcas en la clasificación de previsibilidad de carros nuevos.

Steven Elek, líder del programa de análisis automotriz de Consumer Reports, explicó que las marcas mejor ubicadas obtienen sus resultados gracias a “rediseños conservadores” y a mejoras graduales en toda su línea.

Según el experto, estos fabricantes entregan autos “confiables cuando son nuevos y continúan siéndolo a medida que envejecen”.

Tesla es uno de los competidores más fuertes en cuanto a electromovilidad en el mundo. Foto: AFP

¿Qué pudo haber afectado la imagen de Tesla?

Aunque Consumer Reports destaca mejoras en la producción reciente de la marca, Tesla ha debido realizar múltiples llamados a revisión que abarcan buena parte de su portafolio. Entre los casos más relevantes están:



Retiro de más de 46.000 Cybertrucks a comienzos de 2025 debido a un panel exterior que podía desprenderse durante la conducción por fallas de fijación.

a comienzos de 2025 debido a un panel exterior que podía desprenderse durante la conducción por fallas de fijación. Llamado a revisión de más de 200.000 vehículos en enero, por un error de software que afectaba el funcionamiento de las cámaras de visión trasera.

Revisiones a modelos como el Model S, uno de los vehículos más emblemáticos de la compañía.

Sobre el Cybertruck, la publicación señala que el modelo no solo ha tenido resultados comerciales inferiores a los esperados, sino que presenta problemas de diseño que pueden comprometer la seguridad de otros usuarios en carretera.

Tesla está retirando sus camionetas por orden de la NHTSA

Ranking de marcas de carros USADOS más confiables

Este es el listado completo publicado por Consumer Reports con las puntuaciones de confiabilidad en vehículos usados:



Lexus — 77 Toyota — 73 Mazda — 58 Honda — 57 Acura — 53 BMW — 53 Buick — 51 Nissan — 51 Audi — 49 Volvo — 48 Mercedes-Benz — 47 Subaru — 47 Volkswagen — 46 Lincoln — 46 Mini — 46 Cadillac — 45 Hyundai — 43 Chevrolet — 40 Ford — 39 Dodge — 39 Kia — 39 GMC — 37 Chrysler — 36 Ram — 35 Jeep — 32 Tesla — 31

Lexus, la marca de lujo de Toyota, es la marca de carros más confiables del mercado. Foto: AFP

En carros nuevos, Tesla sí aparece en el top 10

La fotografía cambia al analizar la confiabilidad proyectada para vehículos nuevos. En este listado, Tesla alcanzó 50 puntos y se ubicó en la novena posición, superando a:



Kia (49)

Ford (48)

Audi (44)

Volvo (42)

Cadillac (41)

En el fondo del ranking de autos nuevos aparece Rivian, con 24 puntos, seguida de Ram (26), Jeep (28) y GMC (31).