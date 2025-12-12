Hospital en Antioquia anunció que suspenderá servicios a maestros por falta de pago de Fomag

Hospital de Santa Fe de Antioquia amenaza con suspender servicios a docentes del magisterio desde 2026 por millonarias deudas del Fomag. Cartera pendiente supera los 1.000 millones de pesos.

En medio de la celebraciones navideñas y de fin de año, una preocupación afrontan docentes del magisterio en el Occidente de Antioquia tras el reciente pronunciamiento del hospital local San Juan de Dios frente al futuro de su atención en salud en medio de la críticas al nuevo modelo implementado desde el 1 de mayo de 2024.

Y es que, a través de un comunicado a la opinión pública, este centro de atención, uno de los más importantes de la subregión, anunció que, a partir del 1 de enero de 2026, no atenderá a profesores adscritos al mecanismo administrado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio si no se ponen al día con una deuda de 1.084 millones de pesos.

La entidad hospitalaria reconoció dificultades administrativas en relación a la facturación y conciliación de glosas, pero destacó que esta situación no puede ser motivo para suspender el giro de recursos, especialmente cuando la plataforma del Fomag no permite la radicación de estas obligaciones.



“Lamentamos profundamente las afectaciones que esta medida pueda generar en nuestros usuarios, quienes son los principales perjudicados por esta situación. Reiteramos nuestra disposición para encontrar soluciones conjuntas y confiamos en que se logren los acuerdos necesarios para evitar la suspensión de servicios”, indicó el centro asistencial, a propósito de problemáticas similares que atraviesan otras instituciones en Medellín y el Valle de Aburrá con respecto al modelo de atención de los maestros.

A parte del aspecto financiero, ha preocupado en los últimos meses la falta de supervisión efectiva a las entidades encargadas del manejo regional de los servicios, lo que deriva en demoras, trámites engorrosos y fallas en la oportunidad de citas y autorizaciones de procedimientos.