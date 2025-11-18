En vivo
Cambios en el Fomag: Aldo Cadena deja la vicepresidencia de la entidad tras diez meses de gestión

Herman Bayona Abello asumió la vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, luego de la salida de Aldo Cadena.

Aldo Cadena, vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Aldo Cadena, vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Foto: Presidencia
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

