La presidencia encargada de Fiduprevisora oficializó la salida de Aldo Cadena de la Vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), tras diez meses en el cargo. En su lugar fue posesionado Herman Bayona Abello, médico con trayectoria gremial, quien asume la dirección operativa de una entidad que se encuentra en proceso de reorganización y evaluación de sus procedimientos internos.

El relevo se produce después de la reunión del consejo de ministros del pasado 15 de septiembre, en la que se revisaron los avances en la implementación del nuevo modelo de salud para los maestros. Durante ese encuentro, Cadena expuso que parte de las dificultades en su gestión estaban relacionadas con contratos heredados y con la situación financiera del Fomag. Señaló que varios acuerdos previos continuaban vigentes y que esto había incidido en el ritmo de ejecución y en la disponibilidad presupuestal.

En este contexto, la Fiduprevisora, administradora del Fomag, anunció que la llegada de Bayona busca fortalecer la coordinación institucional y avanzar en los ajustes necesarios dentro del sistema de atención al magisterio.

Cambios en el Fomag: Aldo Cadena deja la vicepresidencia de la entidad tras diez meses de gestión Foto: suministrada

Bayona es médico cirujano del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana y especialista en cirugía general. Cuenta con experiencia en organizaciones profesionales, como el Colegio Médico de Bogotá y la Federación Médica Colombiana, y ha participado en discusiones sobre el funcionamiento del sistema de salud en distintos escenarios académicos y públicos.



El nuevo vicepresidente asumirá la tarea de consolidar la red de servicios del modelo de salud del magisterio, enfocándose en la organización territorial y en la continuidad de la atención a los afiliados. Entre sus responsabilidades se encuentra mejorar los procesos de entrega de medicamentos, garantizar el acceso oportuno a tratamientos especializados y asegurar la articulación entre los prestadores del servicio.