Mhoni Vidente revela quién sería el ganador del Mundial 2026; predicción sorprende

A pocas semanas de finalizar el 2025, la astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a acaparar la atención de sus seguidores con nuevas predicciones para el 2026, un año que estará marcado por eventos de gran relevancia internacional, entre ellos el Mundial de Fútbol que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Reconocida en Latinoamérica por sus controversiales lecturas astrológicas, entre ellas anuncios sobre terremotos y la muerte de figuras públicas, la vidente compartió sus visiones en una reciente intervención en El Heraldo de México, espacio donde frecuentemente publica sus pronósticos.

¿Quién ganaría el Mundial 2026?

Durante su aparición, Mhoni habló de uno de los temas que más interés genera entre los aficionados del deporte: quién podría levantar la copa del mundo en la próxima edición del torneo. Su respuesta dejó abiertas nuevas especulaciones.

La astróloga aseguró que, según las tendencias que observa en sus lecturas, tres selecciones parten con ventaja para quedarse con el título. “Si así va la tendencia, España, Portugal o Argentina ganan el Mundial”, afirmó, al destacar que podrían presentarse sorpresas a lo largo de la competencia.



La conversación se produjo pocos días después del sorteo realizado el pasado 5 de diciembre, en el que Colombia quedó ubicada en el Grupo K junto a Uzbekistán, el Congo, Jamaica o Nueva Caledonia y Portugal, combinaciones que desde ya generan expectativas entre los aficionados.

Además de pronosticar posibles ganadores, Mhoni Vidente también se refirió a los temores que han circulado en redes sociales y entre algunos seguidores sobre la posibilidad de un atentado durante el torneo. Frente a ello, fue enfática en descartar cualquier escenario de riesgo.

“Mucha gente está con el miedo de que vayamos a tener un atentado, algún problema... pero no veo ningún atentado o algún carro bomba. No exageren, a la gente le gusta mucho exagerar o buscar reflectores (...) Vamos a pasar un mundial agradable. México quisiera que fuera el campeón... hará un buen papel”, señaló.