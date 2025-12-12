En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Mhoni Vidente revela quién sería el ganador del Mundial 2026; predicción sorprende

Mhoni Vidente revela quién sería el ganador del Mundial 2026; predicción sorprende

Mhoni habló de uno de los temas que más interés genera entre los aficionados del deporte: quién podría levantar la copa del mundo en el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad