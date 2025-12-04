En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Pollo Carvajal'
Angie Rodríguez
Jean Claude Bossard
Llamada Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fomag acelera expansión de equipos de salud laboral y prevé cobertura total docente en 2026

Fomag acelera expansión de equipos de salud laboral y prevé cobertura total docente en 2026

La estrategia de Equipos para el Cuidado Integral de la Salud Laboral avanza en el país y prevé llegar a todos los establecimientos educativos y docentes afiliados al FOMAG en enero de 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad