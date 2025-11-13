Usuarios de Nueva EPS en Atlántico y Bolívar alertan posible suspensión en servicios de IPS

“Debimos cancelar su cita”, es el mensaje de texto o correo que están recibiendo en estos momentos cientos de afiliados a la Nueva EPS en Atlántico y Bolívar, debido a la suspensión de servicios que, para estas personas, regirá desde el próximo miércoles 26 de noviembre en la IPS Bienestar, único lugar destinado para la atención de los usuarios en los departamentos señalados.

La terminación del contrato entre ambas entidades apunta a ser la razón de esta suspensión que, por lo menos en Barranquilla, afectará a dos sedes puntuales, una en el norte y otra en el sur de la capital del Atlántico.

Asimismo, usuarios ya se han quejado por redes sociales, siendo una de ellas Rosalba Pérez, mujer con más de 4 meses de embarazo que hoy está preocupada por los controles y exámenes que tenía agendados.

“Quiero presentar una denuncia, pues estoy realmente preocupada. Me llegó la notificación de parte de la IPS Norte donde me explicaban una situación con la Nueva EPS, apuntando que hasta el 26 de noviembre podrían prestarme los servicios. Debido a mi estado tengo que estar asistiendo regularmente a controles, ecografías, exámenes, lo que ahora no será posible”, manifestó inicialmente.



“Me comunico con la Nueva EPS y realmente nadie me da razón, nadie me dice nada. Solo quiero que me expliquen la situación y que me brinden soluciones urgentes. No puedo quedarme sin mi atención en estos momentos”, agregó.

La respuesta entregada por la Nueva EPS a Blu Radio es que están en una etapa de reorganización de la red y que la atención debe estar garantizada por todo el mes, no solo hasta el 26 como lo hace la IPS. En consecuencia, dicen que no se pueden cancelar las citas y de tener un nuevo operador será informado en los próximos días.

“La atención en servicios de baja y mediana complejidad y en las IPS exclusivas debe estar completamente garantizada. Los prestadores actuales deberán continuar brindando servicios durante todo el mes de noviembre, sin suspender las citas programadas actualmente y garantizando la agenda para este mes”, dice en su comunicado.

“Nueva EPS está trabajando en la articulación y transición de la nueva red de prestadores, la cual garantizará la continuidad en la atención de los afiliados en los diferentes departamentos del país”, señalan.

Hasta diciembre de 2023, la Nueva EPS registró casi 11 millones de afiliados en el país entre los regímenes subsidiados y contributivos, de los cuales 1.471.925 hacen parte de su zona norte, en este caso la región Caribe.