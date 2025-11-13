En vivo
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Clínica Versalles en Cali suspende atención a usuarios de Nueva EPS por incumplimiento de pagos

Clínica Versalles en Cali suspende atención a usuarios de Nueva EPS por incumplimiento de pagos

La clínica señaló que el no pago de lo adeudado hace que la situación financiera sea insostenible y que la decisión se toma priorizando la calidad en la atención a los demás pacientes.

