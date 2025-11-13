Clínica Versalles en Cali suspende atención a usuarios de Nueva EPS por incumplimiento de pagos

A través de un comunicado, la Clínica Versalles de Cali, confirmó que a partir de este jueves 13 de noviembre fueron suspendidos todos los servicios para los usuarios afiliados a la Nueva EPS, debido al incumplimiento que ha tenido esta entidad con el pago de sus obligaciones.

La clínica señaló que el no pago de lo adeudado hace que la situación financiera sea insostenible y que la decisión se toma priorizando la calidad en la atención a los demás pacientes.

“Por ahora es responsabilidad directa del asegurador elegir, definir e informar a sus usuarios dónde son, de ahora en adelante, sus puntos de atención. Los pacientes que en este momento estén hospitalizados, nosotros terminaremos su atención, igualmente las maternas que desde la semana 36 empiezan su ruta para el parto, nosotros terminaremos la atención, y a pesar de buscar soluciones nos tocó esta medida extrema”, dijo Martha Liliana Barona, gerente médica de la Clínica Versalles.

Ante esta situación que afecta a miles de usuarios, desde la secretaría de Salud de Cali se solicitó a la Nueva EPS, al Gobierno Nacional y a la Superintendencia Nacional de Salud adoptar medidas inmediatas que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios y la estabilidad financiera de la clínica Versalles.



“Pedimos a ambas partes lograr encontrar una solución para evitar cualquier dificultad y restricción al acceso de la servicios a la población. En segunda medida le pedimos al Gobierno y al agente interventor de la Nueva EPS para que regularice el flujo corriente de los recursos y amortigüe en la medida de lo posible las deudas al sector hospitalario especialmente en Cali”, expresó Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.

Los servicios de mayor demanda en la Clínica Versalles por parte de los usuarios afiliados a la Nueva EPS corresponden a la hospitalización general, la internación pediátrica, servicios ambulatorios y su 18 especialidades médicas.

Publicidad

Finalmente las directivas de la Clínica Versalles confirmaron que atenderán solo urgencias vitales en el área de estabilización mientras se busca otro operador para enviar a los pacientes.