"Es una irresponsabilidad": alcalde de Cali sobre suspensión de intercambio de información con EE.UU

Al conocer el anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro de suspender el intercambio de información de inteligencia con el gobierno de los Estados Unidos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder se mostró preocupado por lo que esta decisión pueda representar para la seguridad del país.

El mandatario caleño aseguró que los atentados ocurridos este año en la ciudad, y los de los últimos días en otras zonas de Colombia, han sido consecuencia de las fallas en la inteligencia de la Fuerza Pública y que este anuncio es una irresponsabilidad led parte del presidente.

"Que el presidente cometa esto es un gran acto de irresponsabilidad con el país, porque evidentemente la inteligencia que tenemos, que nos sirve, es americana en buena parte, y ahora viene el señor a destruir la relación con Estados Unidos, no hay razón para hacerlo. Es muy linda su posición ideológica pero este no es el momento para ponerse con ideologías, es un tema que tiene que ver con la seguridad y la vida de los colombianos, y él no la está priorizando", aseguró Eder.

El alcalde de Cali añadió que el presidente Petro se ha determinado en destruir la relación con los Estados Unidos, pensando desde la ideología y no desde las necesidades del país, especialmente las relacionadas con seguridad.



"Lo que se ha visto desde los días en que se definía la descertificación o no de Colombia, es que el presidente ha hecho todo lo que está a su alcance para destruir la relación entre Colombia y Estados Unidos, en especial en un tema tan estratégico como es la seguridad. Y ahí es donde debemos preguntarnos, ¿Qué es lo que está pensando Petro? ¿Quiere incendiar el país? ¿Quiere que el país vuelva a la violencia?", finalizó.

El mandatario caleño pidió al Gobierno nacional agotar los esfuerzos para superar las brechas con los Estados Unidos, teniendo en cuenta que son más de 20 años de relación bilateral