Petro ordena suspender intercambio de información con agencias de EE.UU.

El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, ordenó la suspensión del intercambio de información y comunicaciones con agencias de seguridad estadounidenses.

“Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño”, aseguró el mandatario colombiano.

Este anuncio lo hace Petro replicando una publicación sobre la decisión similar que tomó Reino Unido sobre las operaciones en el mar Caribe.

Banderas de Colombia y Estados Unidos Fotos: AFP

Puntualmente, el Reino Unido, según informes de CNN, dejó de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas en esa región, porque no quiere ser cómplice de los ataques militares.



Durante años, el Reino Unido -que controla varios territorios en el Caribe donde mantiene bases de inteligencia- ha ayudado a EE. UU. a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, indicaron las fuentes al medio.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha mantenido su posición frente al despliegue militar ordenado por la administración Trump; tema que fue abordado durante el desarrollo de la cumbre Celac - UE en Santa Marta.