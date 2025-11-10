Petro ordenó bombardeos y ampliar ofensiva militar contra ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare

El presidente Gustavo Petro ordenó intensificar la ofensiva militar que, desde la madrugada de este lunes, viene adelantando la fuerza pública en contra de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ en el departamento del Guaviare.

“Ofensiva militar contra 'Iván Mordisco' en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, escribió el mandatario al compartir el cartel de búsqueda de este delincuente por quien se mantiene la recompensa de $5.000 millones.

Las operaciones se mantienen en desarrollo y, según ha indicado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, buscan destruir ciertos campamentos del grupo ilegal que han ido instalando en medio de la expansión por ese territorio.

La meta es atacar a las diferentes células de las disidencias que se han dedicado a extorsionar y amenazar a comerciantes y ganaderos, así como aumentar la confrontación con otras facciones de disidentes y otros grupos al margen de la ley.



Recompensa por 'Iván Mordisco' Foto: MinDefensa

Los primeros reportes indican que habría más de 10 disidentes abatidos, por lo que fue necesario reforzar la presencia de tropas para el control de la zona y la recuperación de los cuerpos.