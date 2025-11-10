Murió querido actor colombiano en trágico accidente de tránsito en Santander

Luto en Colombia tras conocerse la trágica muerte de Jhon Freddy Martínez, reconocida actor santandereano, en un accidente de tránsito en el sector de Los Troncos en el municipio de Piedecuesta, cerca de la capital del departamento. Esto cuando se movilizaba en su motocicleta y terminó siendo arrollado por una camioneta.

Un video captado por una cámara de seguridad en el sector captó el momento exacto en que se produjo el accidente, que, según revelaron reportes preliminares, se dio cuando el actor se pasó el semáforo en rojo y por eso terminó impactado con la camiseta. Pero tal como se ve en el clip, el choque fue mortal y al llegar a la Clínica Piedecuesta, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida.

Jhon Freddy Martínez // Foto: Instagram @andycopro

"Jhon Freddy tocó nuestros corazones con su talento y con buena vibra siempre Participó en nuestra obra de teatro “En busca de la llorona” (2023, @andresftcorrea ) en @ellibrototalbucaramanga haciendo el personaje de “El Sepulturero”. Junto a nuestro diseñador de arte @jose_vargas.e y director @tavo.svg participó en la obra “La Dalia Negra” (2024) del grupo de teatro “Arte en Tablas” presentándose en el Club de Comercio de Bucaramanga. Un amigo, un colega,un soñador", fue el conmovedor mensaje de despedida de AndyCorp, agencia de actores en la cual trabaja él.

Jhon Freddy Martínez fue muy querido en Bucaramanga por haber hecho parte del elenco de "La Pequeña Manhattan", la producción que daba vida a hinchas del Atlético Bucaramanga tras la obtención de un título y donde salió la famosa frase: "Vamos rumbo a la Libertadores".



El accidente se dio el pasado 8 de noviembre cuando el actor, de 39 años, iba en su motocicleta hacia su vivienda en Ciudadela Verde en la ciudad de Bucaramanga.