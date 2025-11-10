En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Estilo de Vida  / ¿Alimentos a punto de vencer? Ahora las empresas pueden donarlos y evitar multas millonarias

¿Alimentos a punto de vencer? Ahora las empresas pueden donarlos y evitar multas millonarias

La norma busca enfrentar el desperdicio de alimentos en Colombia, donde cada año se pierden 9,7 millones de toneladas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad