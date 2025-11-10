¿Alimentos a punto de vencer? Ahora las empresas pueden donarlos y evitar multas millonarias

Las empresas del sector de alimentos ahora tienen una alternativa para evitar sanciones económicas por destruir productos próximos a vencer: donarlos a bancos de alimentos y comunidades vulnerables, siempre que sigan siendo aptos para el consumo humano. Además de evitar multas, las compañías recibirán incentivos tributarios del 37% del valor donado y podrán descontar el IVA correspondiente.

La iniciativa surge tras la aprobación de la Ley 2536, que prohíbe la destrucción de alimentos excedentes y establece sanciones que pueden llegar hasta $60 millones para grandes empresas, dependiendo de su tamaño. La norma busca enfrentar el desperdicio de alimentos en Colombia, donde cada año se pierden 9,7 millones de toneladas, el equivalente al 34 % de la producción nacional, mientras 4,2 millones de personas sufren inseguridad alimentaria.

Ante este panorama, EatCloud lanzó una convocatoria dirigida a compañías que necesiten gestionar inventarios próximos a vencer. La plataforma, pionera en Latinoamérica, utiliza inteligencia artificial para conectar en tiempo real los productos no comercializables, pero aún aptos para consumo, con bancos de alimentos, fundaciones y organizaciones sociales que los distribuyen a comunidades vulnerables.

Las empresas solo deben registrar los productos en la plataforma, que se encarga de identificar las entidades receptoras según la ubicación, el tipo de alimento, la capacidad de recepción y las necesidades específicas de cada organización. Todo el proceso cuenta con trazabilidad y cumplimiento normativo.



Jorge Correa, CEO de EatCloud, explicó que las compañías que se sumen a esta iniciativa no solo evitan multas, sino que reducen costos de destrucción y almacenamiento, optimizan inventarios y acceden a más de 200 indicadores que muestran el impacto económico, ambiental y social de las donaciones.

Supermercado Bogotá Foto: Alcaldía

“Queremos que las empresas conviertan este problema en una oportunidad para generar valor, sostenibilidad y aportar a la seguridad alimentaria del país”, afirmó.

Las organizaciones interesadas pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre de 2025 en www.eatcloud.com/evita-sanciones. En Colombia, empresas como Grupo Éxito, Makro, Postobón, Ramo, Ecopetrol, Terpel y Hilton ya participan en este modelo, que ha permitido rescatar cientos de miles de toneladas de alimentos y beneficiar a más de 300.000 personas en situación de vulnerabilidad.