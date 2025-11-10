Esto significa tener el celular siempre en silencio, según la psicología

Cada vez son más las personas que optan por mantener su celular en silencio todo el tiempo. Aunque para algunos puede parecer una costumbre extraña en una era dominada por la inmediatez y la hiperconectividad, desde la psicología este hábito tiene explicaciones que van más allá de la simple preferencia personal.

De acuerdo con la psicóloga clínica Andrea Bonior, mantener el teléfono sin sonido puede ser una respuesta a lo que ella denomina “fatiga de notificaciones”: una sensación de agotamiento mental ante la constante posibilidad de ser interrumpido. En diálogo con The Washington Post, Bonior explicó que “el sonido de una notificación puede activar una reacción fisiológica similar al estrés, incluso si el contenido no es urgente”. Por ello, muchas personas eligen el silencio como una forma de reducir el impacto emocional de las alertas.

Por su parte, Adam Alter, profesor de psicología en la Universidad de Nueva York y experto en comportamiento tecnológico, sostiene que las notificaciones están diseñadas para captar la atención de inmediato. “El teléfono reclama nuestra atención antes de que podamos decidir si queremos dársela”, señaló. En ese sentido, mantener el celular en silencio puede representar un intento de recuperar el control sobre el propio tiempo y concentración.

Además, en algunos casos, esta decisión puede estar asociada a experiencias negativas previas. Si una persona ha vinculado el sonido del teléfono con momentos de estrés, urgencias familiares o demandas laborales excesivas, puede optar por eliminar el estímulo sonoro para evitar reactivar esas emociones.



Motivos más comunes para mantener el celular en silencio

Ansiedad por notificaciones constantes: la presión de responder puede generar tensión.

la presión de responder puede generar tensión. Necesidad de control: decidir cuándo atender mensajes reduce la sobreestimulación.

decidir cuándo atender mensajes reduce la sobreestimulación. Incomodidad con la inmediatez: algunas personas prefieren comunicarse sin prisa.

algunas personas prefieren comunicarse sin prisa. Experiencias negativas previas: los sonidos pueden evocar recuerdos de estrés.

los sonidos pueden evocar recuerdos de estrés. Preferencia por la calma: el silencio puede ser una forma de bienestar y concentración.

En definitiva, tener el celular siempre en silencio no significa desinterés ni desapego social. Al contrario, puede ser un acto de autocuidado emocional y un límite saludable frente a la saturación tecnológica.