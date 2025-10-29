Qué significa poner el volumen de la música en números pares, según la psicología

Algunas personas no soportan ver el número “13” u otros números impares en el volumen del televisor o dejan de disfrutar una canción si el marcador no está en una cifra par.

Lo que para muchos parece una simple manía, para la psicología tiene raíces más profundas relacionadas con la necesidad de control, equilibrio y orden mental.



¿Por qué hay personas que prefieren poner la música en números pares?

De acuerdo con especialistas en comportamiento humano, esta preferencia por los números pares no es casual. Para muchas personas, ver un número par transmite armonía y estabilidad, mientras que los impares evocan desequilibrio o incomodidad.

Ajustar el volumen, poner la alarma o incluso organizar objetos en pares puede convertirse en una forma inconsciente de recuperar control en medio del caos cotidiano.

Televisor referencia Foto: pexels

Desde la psicología, este hábito se asocia con una mente que busca coherencia y previsibilidad. En momentos de estrés o ansiedad, el cerebro tiende a aferrarse a patrones que generen seguridad. Los números pares, al representar cierre y equilibrio, actúan como una “válvula de calma” que reduce la tensión interna.



Además, esta conducta puede extenderse a otras áreas de la vida: elegir asientos en número par, configurar relojes o realizar tareas en secuencias exactas. No se trata necesariamente de una obsesión, sino de un intento por mantener una sensación de orden mental.

En ciertos casos, esta preferencia puede formar parte de un rasgo de personalidad meticulosa o incluso perfeccionista, pero cuando genera ansiedad o interfiere con la rutina, podría relacionarse con un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

No obstante, en la mayoría de los casos se trata de un comportamiento inofensivo. Los expertos coinciden en que estas pequeñas manías no deben verse como señales de alarma, sino como manifestaciones de cómo cada persona encuentra equilibrio en lo cotidiano.

Publicidad

No obstante, si considera que su caso va más allá siempre es mejor consultar con un especialista.