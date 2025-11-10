El embajador Daniel García-Peña fue llamado a consultas por el presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro confirmó en su cuenta de X que llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para aclarar los alcances de lo que sería la política del gobierno de Estados Unidos para Colombia y el Hemisferio Occidental conocida como “Doctrina Trump”.

La decisión de llamar a consultas al embajador colombiano se originó por una imagen en la Casa Blanca que muestra a Gustavo Petro y Nicolás Maduro con uniformes de presos, acompañada de un documento titulado La Doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental.

Este plan contempla cinco etapas: designar carteles como terroristas, apoyar líderes proestadounidenses, imponer sanciones a Petro y allegados, combatir acciones criminales y realizar investigaciones sobre su financiamiento electoral.

“Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”, señaló el presidente Petro en su cuenta de X. La medida implica también que John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, regrese a su país.



“Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe las informaciones pertinentes. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la casa blanca, me sacan como si fuera un preso en una cárcel de los EEUU”, indicó el jefe de Estado colombiano.

Desde Santa Marta, en un acto público de reconocimiento de responsabilidad en el caso del exterminio de integrantes y militantes de la Unión Patriótica", el Presidente Gustavo Petro se refirió a la medidas que se han tomando en contra desde Washington como una “venganza” del senador (de origen colombiano) Bernie Moreno por sus debates sobre el “volteo” de tierras en la sabana de Bogotá y hechos de supuesta corrupciòn en el Banco del Pacìfico que afectarìa a Luis Alberto Moreno (expresidente del BID) hermano del senador estadounidense.

En su discurso, el Presidente también señaló al partido Conservador y al expresidente Andrès Pastrana de estar detrás de la campaña en su contra en los Estados Unidos. Al respecto, el mandatario dijo: “no nos dejaremos manejar de pedófilos, haremos democracia y construiremos dignidad”.