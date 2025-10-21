Embajador García-Peña regresa a Washington tras reunión Petro con encargado de negocios de EE. UU.

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, confirmó su regreso a Washington tras acompañar al presidente Gustavo Petro en la reunión que sostuvo la noche del lunes con el encargado de negocios estadounidense John McNamara. El encuentro, que se extendió por más de dos horas en la Casa de Nariño, se dio luego de la crisis diplomática generada por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien tildó a Petro de “líder del narcotráfico”.

Según relató García-Peña en entrevista con Mañanas Blu, la cita fue “larga, franca y constructiva”, fórmula diplomática que suele utilizarse para describir conversaciones complejas pero con resultados positivos. “Fue una reunión larga, muy constructiva, en la que se logró explicar buena parte de lo que ha venido insistiendo el presidente Petro y Colombia en el compromiso con la lucha contra el narcotráfico”, explicó el embajador.

El diplomático destacó que la cita sirvió como un primer paso para restablecer los canales de diálogo entre Bogotá y Washington, tras una semana marcada por tensiones verbales y anuncios de posibles sanciones comerciales.

Petro se reúne con encargado de negocios de EEUU // Foto: Presidencia

El narcotráfico, tema central de la conversación

Uno de los ejes de la reunión fue la lucha contra el narcotráfico, tema que históricamente ha definido la relación bilateral entre ambos países. García-Peña afirmó que se abordaron los resultados obtenidos por Colombia en materia de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, subrayando que la política de Petro se enfoca en soluciones sostenibles.



“La sustitución de cultivos es una política mucho más eficaz en el largo plazo que la erradicación forzada”, señaló. Según el embajador, Estados Unidos tuvo la oportunidad de conocer en detalle los avances y los datos presentados por el Gobierno colombiano, especialmente los relacionados con las cifras del informe de la ONU sobre potencial de producción de cocaína.

Además, destacó que Colombia mantiene un récord histórico en materia de extradiciones, con “una extradición cada 30 horas bajo el gobierno del presidente Petro”. Con esto, aseguró, se desvirtúan los cuestionamientos sobre una supuesta relajación en la cooperación judicial.

Moderar el lenguaje: compromiso mutuo

Otro de los puntos sensibles de la conversación fue el uso del lenguaje diplomático entre ambos gobiernos. García-Peña explicó que durante la cita se abordaron las expresiones ofensivas que han marcado el tono del debate público entre Trump y Petro.

Publicidad

“Expresamos nuestra inconformidad frente al lenguaje que utilizó el presidente Trump para referirse al presidente Petro, pero también el embajador McNamara manifestó sus preocupaciones sobre algunos términos usados por nuestro presidente”, detalló.

Ambas partes, añadió, acordaron “desescalar el enfrentamiento verbal” y mantener los canales diplomáticos activos. El funcionario estadounidense, según García-Peña, “se comprometió a transmitir a Washington el mensaje de cooperación y respeto mutuo acordado durante el encuentro”.

Sin decisiones sobre aranceles ni recortes de ayuda

Otro punto clave tratado fue el posible impuesto de aranceles a productos colombianos, medida que el presidente Trump había insinuado el fin de semana. Sobre esto, García-Peña señaló que, hasta el momento, “no hay ninguna decisión oficial del Departamento del Tesoro”, y valoró como una buena señal el hecho de que no se hicieran anuncios tras la reunión.

Publicidad

De igual manera, el embajador indicó que no se han formalizado recortes de ayuda económica a Colombia, como había amenazado Trump, aunque recordó que “esas decisiones le corresponden exclusivamente al presidente de Estados Unidos”.

Venezuela y la posición de Colombia

La crisis venezolana también ocupó espacio en la conversación entre Petro y McNamara. García-Peña confirmó que se discutió la posición de Colombia frente al gobierno de Nicolás Maduro.

“Hay tensiones con Maduro, pero es un hecho que su gobierno es el de facto en Venezuela”, puntualizó el embajador. Aclaró, además, que Colombia mantiene contacto con Caracas en asuntos humanitarios y migratorios, “del mismo modo que lo hace Estados Unidos cuando necesita resolver temas consulares o humanitarios”.



Reanudación de la misión diplomática

Tras cumplir con el llamado a consultas, García-Peña anunció que retomará sus funciones en Washington. “La reunión con el presidente cumplió su propósito, y la misión diplomática se restablece normalmente a partir de hoy”, aseguró.