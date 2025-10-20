En vivo
Arremetida de Trump a Petro
USO
Consejos de Juventud
Robo Museo Louvre

Economía  / ¿Aranceles de Estados Unidos tendrían gran impacto en la industria farmacéutica?

¿Aranceles de Estados Unidos tendrían gran impacto en la industria farmacéutica?

La industria farmacéutica indicó que Colombia no sufriría un impacto significativo debido a su bajo volumen de exportaciones y alta dependencia de las importaciones.

Billetes colombianos
Billetes colombianos
Foto: Blu Radio
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

La industria farmacéutica colombiana no enfrentaría un impacto considerable si Estados Unidos decide aumentar los aranceles, esto según lo que explicó Clara Rodríguez, vocera del sector, durante una conversación con Blu Radio sobre las posibles implicaciones del anuncio del presidente Donald Trump.

De acuerdo con lo que indicó, la producción nacional está principalmente orientada a abastecer el mercado interno y a cubrir la demanda del sistema de salud y del consumo masivo, por lo que el efecto de una medida comercial de este tipo sería limitado.

Afirmó que, actualmente, Colombia exporta medicamentos a Estados Unidos por un valor aproximado de 17 millones de dólares anuales, mientras que las importaciones de productos farmacéuticos superan los 395 millones de dólares.

Medicamentos.jpg
Medicamentos //
Foto: Unplash

Esta marcada diferencia genera una balanza comercial deficitaria, lo que significa que el país importa cerca de 20 veces más medicamentos de los que exporta. En ese contexto, el posible aumento de aranceles afectaría únicamente a un grupo reducido de empresas que hoy logran colocar sus productos en el mercado estadounidense.

No obstante, el sector espera que la medida no se concrete, ya que podría frenar los esfuerzos de los laboratorios nacionales por ampliar su presencia internacional. La vocera subrayó que el verdadero reto de la industria no está en las barreras arancelarias, sino en fortalecer la capacidad productiva y competitiva interna para disminuir la dependencia de las importaciones y consolidar una participación más equilibrada en los mercados externos.

