"Trump tiene razón": gobernador de Antioquia aseguró que la paz total fomenta el narcotráfico

Las fuertes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó como líder del narcotráfico al presidente de Colombia, Gustavo Petro, no solo han generado tensión entre ambos mandatarios, sino que también ha ocasionado miles de reacciones en el país y el departamento de Antioquia no ha sido ajeno a los coletazos de la confrontación por redes sociales.

En un mensaje difundido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, mostró su preocupación por lo que pueda suceder con las relaciones entre ambos países, no sin antes arremeter contra el presidente Petro, por lo que él considera son situaciones que buscó el mandatario colombiano.

Rendón indicó que el presidente Trump tenía razón al hablar de la producción masiva de drogas, ya que con las personas que lideran las rentas ilícitas de los estupefacientes son con las que avanzan negociaciones en diferentes partes del mundo.

"Una provocación irresponsable y peligrosa para Colombia. Trump tiene razón. La política de paz total fomenta el narcotráfico. Clan del Golfo, Farc, ELN, carteles de la droga, minería ilegal y renta de extorsión. Son responsables todos ellos de homicidios, confinamientos y desplazamientos", indicó.



El Presidente @realDonaldTrump tiene razón: la política de paz total fomenta el narcotráfico.



La decisión de Estados Unidos es un coletazo buscado por @petrogustavo.

Una provocación irresponsable y peligrosa para el pueblo Colombiano.



— Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 19, 2025

El mandatario fue enfático en asegurar que los grupos ilegales con los que hay diálogos en Catar, México, Venezuela y Cuba no han demostrado muestra de paz y por ello se ha incrementado, entre otros flagelos, la producción de diferentes drogas en las regiones colombianas.

Aunque Rendón no mostró su preocupación por la eventual desfinanciación por parte de los Estados Unidos, diferentes gremios en Antioquia no descartan reunirse en los próximos días para ver el panorama en el departamento y cómo se vería afectado en la lucha por erradicar los cultivos de coca.