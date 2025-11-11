“Veo venir un indictment en Estados Unidos contra Petro”, dice Andrés Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana Arango afirmó hoy que es posible que el presidente Gustavo Petro enfrente un indictment (acusación formal) por parte de las autoridades judiciales de Estados Unidos, a raíz de presuntos vínculos financieros con el régimen venezolano y con hechos de narcotráfico. Las declaraciones fueron dadas durante una entrevista concedida al periodista Néstor Morales en el programa Mañanas Blu.

“Yo siempre he dicho que a mí esta declaración del presidente Trump me huele a indictment, me huele a acusación. Petro tiene que estar muy preocupado por lo que va a pasar el 7 de agosto a las 4 y 1 minutos”, señaló Pastrana, aludiendo a posibles investigaciones estadounidenses.



Posible investigación contra Petro en Estados Unidos

Pastrana hizo referencia a declaraciones y documentos que, según él, estarían siendo evaluados por autoridades estadounidenses, relacionados con presuntos aportes de origen ilícito a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“El Pollo Carvajal confesó haber entregado 20 millones de dólares a la campaña de Petro. Si esa plata no se justificó y si tocaron un dólar del sistema americano, eso lleva directamente a la lista Clinton”, afirmó.El expresidente mencionó además nombres como Alex Saab y Cilia Flores, vinculados al régimen de Nicolás Maduro, como posibles fuentes de información en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Aunque aclaró que no posee información directa sobre una acusación formal, Pastrana señaló que los antecedentes públicos permiten inferir que podría existir una investigación en curso.



“No tengo información adicional, pero es clarísimo que hay dineros que llegaron de Venezuela. Hay gente que ha confesado y se ha acogido a la justicia americana y europea”, comentó.

Consultado sobre la posibilidad de una eventual solicitud de extradición de Gustavo Petro por parte de Estados Unidos, Pastrana reiteró su postura histórica de no permitir la entrega de un presidente colombiano a otro país, en caso de que se presentara tal solicitud.

“Si a Petro se le acusa de narcotráfico o corrupción, tiene que ser juzgado en Colombia. Yo no lo extraditaría, como tampoco lo habría hecho con Samper en su momento. Debemos respetar la justicia nacional”, enfatizó.



Relación con la familia de Bernie Moreno

Durante la conversación, Pastrana negó cualquier vínculo con la controversia que el presidente Petro ha relacionado con la familia Moreno, específicamente con Bernie Moreno, empresario estadounidense de origen colombiano. El mandatario colombiano sugirió que existe una supuesta conspiración para perjudicarlo judicialmente en Washington.

El expresidente rechazó esas acusaciones y explicó que sus lazos con la familia Moreno son de carácter histórico y personal, sin implicaciones políticas ni económicas.

“Con la familia Moreno tengo relación desde hace muchos años. Luis Alberto fue mi gerente en TV Hoy y embajador. Con Bernie no me he reunido nunca. Su madre era amiga de mi madre. No hay nada irregular allí”, sostuvo el exmandatario. Asimismo, negó que existan antecedentes de corrupción o escándalos asociados con el grupo empresarial vinculado a los Moreno:

Nunca nadie los vinculó con corrupción ni con volteo de tierras. Hubo un debate en el Congreso que aclaró todo y no pasó absolutamente nada dijo.

Críticas a la gestión de Gustavo Petro

Andrés Pastrana también manifestó su preocupación por la forma en que, según él, el actual presidente ha manejado las relaciones internacionales de Colombia, en especial con Estados Unidos. Aseguró que el país ha perdido prestigio en el ámbito diplomático.

“Lo que ha hecho Petro es que nos dejó en la inmunda en política exterior”, expresó Pastrana. El exmandatario insistió en que sus críticas al gobierno no se basan en ataques personales, sino en preocupaciones sobre el manejo institucional y la lucha contra el narcotráfico. Subrayó su compromiso con continuar trabajando en la cooperación internacional para enfrentar este flagelo.