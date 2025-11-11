En vivo
Política  / "Veo venir un indictment en Estados Unidos contra Petro", dice Andrés Pastrana

“Veo venir un indictment en Estados Unidos contra Petro”, dice Andrés Pastrana

Aunque aclaró que no posee información directa sobre una acusación formal, Pastrana señaló que los antecedentes públicos permiten inferir que podría existir una investigación en curso.

