Política  / "Petro tiene un problema de salud mental y es grave": Andrés Pastrana

“Petro tiene un problema de salud mental y es grave”: Andrés Pastrana

El expresidente Andrés Pastrana dijo que Estados Unidos debe tener graves pruebas contra el presidente Petro; afirmó que los sobrinos de Maduro y Alex Saab hablaron contra él.

