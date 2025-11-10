No me intimida con sus calumnias: Pastrana responde a Petro por acusarlo de pedófilo

El expresidente Andrés Pastrana respondió al presidente Gustavo Petro, quien en las últimas horas lo acusó de pedofilia.

Las declaraciones de Petro se dieron durante un evento de reconocimiento de responsabilidad de la Unión Patriótica, mientras hacía referencia a las tensiones presentadas con Estados Unidos.

“No nos dejaremos manejar por pedófilos, haremos democracia y construiremos dignidad. Y no hablo de Trump, hablo de Andrés Pastrana, que es el que ha organizado este infundio a través de su amigo Bernie Moreno y de sus hermanos, que son los ladrones de su gobierno”, afirmó Petro.

Por su parte, Andrés Pastrana aseguró que lo dicho por el presidente Petro es una calumnia y agregó que es Petro quien debe dar explicaciones sobre varios temas.



“Gustavo Petro no me intimida. No tiene cómo intimidarme, ni con calumnias sobre mi vida personal ni con deformaciones del limpio triunfo electoral de mi padre, que reconoció el propio General Rojas Pinilla. En cambio, Petro —socio de mi secuestrador y patrón del M-19 en el holocausto del Palacio de Justicia, Pablo Escobar, y comodín del Pacto de La Picota y del narcotraficante Clan del Golfo— le debe a Colombia, desde hace tiempo, las respuestas a muchos interrogantes sobre su vida personal, política y delincuencial”, dijo Pastrana.