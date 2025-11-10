Presidente Gustavo Petro también arremetió contra Pastrana en denuncia por 'Doctrina Trump'

El presidente Gustavo Petro denunció este sábado la existencia de un presunto plan encabezado por Bernie Moreno, a quien acusó de intentar vincularlo falsamente con el narcotráfico.

De acuerdo con una investigación publicada por la revista Cambio, el llamado plan 'Doctrina Trump' salió a la luz tras la difusión de una fotografía tomada el 21 de octubre. En la imagen, captada en la Oficina Oval, se observa a varios funcionarios y a uno de ellos sosteniendo una carpeta azul que contiene fotomontajes de Petro y Nicolás Maduro vestidos con uniformes naranjas de prisioneros estadounidenses.

El mandatario, en medio del acto de conmemoración en que el Estado pidió perdón por el exterminio de la Unión Patriótica, atribuyó estas acciones a la oligarquía, además, también mencionó al expresidente Andrés Pastrana.

"No nos dejaremos manejar de pedófilos. Democracia, construiremos dignidad. Y no hablo de Trump que no se equivoque, hablo de Andrés Pastrana, que es el que ha organizado este infundio contra el presidente de Colombia a través de su amigo Bernie Moreno y de sus hermanos, que son los ladrones que hubo en su gobierno. Banco del Pacífico y Volteo de Tierras en la Sabana de Bogotá, denunciados por el que hoy es el presidente de la República", dijo.



El mandatario también criticó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien señaló de tener vínculos cercanos con el narcotráfico, al igual que algunos políticos colombianos que, según el mandatario, impulsan un plan para sacarlo del poder."

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio Foto: AFP

El presidente Petro a insistido en la relación de Pastrana como quien "ha organizado este infundio contra el presidente de Colombia", refiriéndose a la crisis diplomática generada por la fotografía alterada con inteligencia artificial que lo mostraba vestido de preso junto a Nicolás Maduro.



Presidente Petro llama a consultas al embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña

El presidente Gustavo Petro confirmó en su cuenta de X que llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para aclarar los alcances de lo que sería la política del gobierno de Estados Unidos para Colombia y el hemisferio occidental conocida como “Doctrina Trump”.

La decisión de llamar a consultas al embajador colombiano se originó por una imagen en la Casa Blanca que muestra a Gustavo Petro y Nicolás Maduro con uniformes de presos, acompañada de un documento titulado la Doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental.

