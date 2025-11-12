En Cali se recupera hermano de Feliciano Valencia tras brutal agresión en el Cauca

En una clínica de sur de Cali se recupera el líder indígena José Adelmo Valencia, hermano del también líder Feliciano Valencia, luego de ser víctima de una brutal agresión ocurrida días atrás en el departamento del Cauca.

Los hechos fueron denunciados por el mismo Feliciano Valencia a través de su cuenta de Facebook, donde compartió una imagen de su hermano en la camilla de la clínica, intubado, en el texto de la publicación explicó que la agresión ocurrió cuando José Adelmo se dirigía a su vivienda en el territoio ancestral de Munchique, tras salir de una cita médica en la ciudad de Cali.

"Sujetos violentos atentaron de nuevo contra la vida de mi hermano José Adelmo Valencia. Desde hace días, asistido por personal profesional médico lucha por su vida en una clínica de la ciudad de Cali. Mi hermano ha sido el jurídico histórico del Cabildo de Munchique los Tigres, también ha prestado servicio comunitario a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN", indicó el líder.

Según información preliminar, José Adelmo Valencia fue interceptado en el municipio de Santander de Quilichao, por dos hombres en motocicleta que impactaron su vehículo y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en la vía pública. Hasta el momento se desconoce la identidad los agresores.



"Los medicos iniciarán mañana el proceso para quitarle los sedantes, para ver como reacciona. Seguimos muy pendientes de lo que pase", señaló Feliciano Valencia a Blu Radio.