Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / En Cali se recupera hermano de Feliciano Valencia tras brutal agresión en el Cauca

En Cali se recupera hermano de Feliciano Valencia tras brutal agresión en el Cauca

Según información preliminar, José Adelmo Valencia fue interceptado en el municipio de Santander de Quilichao, por dos hombres en motocicleta que impactaron su vehículo y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente en la vía pública.

