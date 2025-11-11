Hospital San Francisco de Asís de Quibdó está colapsado por falta de pagos de la Nueva EPS

El Hospital San Francisco de Asís, principal centro asistencial del departamento del Chocó, atraviesa nuevamente una grave crisis por una sobreocupación del 287%, generada por la falta de pagos de la Nueva EPS, en una situación que ya se había advertido semanas atrás y que hoy tiene en jaque la prestación del servicio en la capital chocoana.

De acuerdo con la información que se ha conocido hasta el momento, el impago a las IPS ha obligado a que el San Francisco de Asís asuma prácticamente toda la demanda de atención de los usuarios de la Nueva EPS, tanto en urgencias como en consultas ambulatorias.

“Hoy somos el único hospital que está recibiendo a los afiliados de la Nueva EPS. Esto ha llevado a que nuestras urgencias estén colapsadas y que tengamos una sobreocupación sin precedentes”, señalaron desde el centro asistencial que afronta una complicada situación en materia de atención.

Pero no son solo las deudas con otras entidades, la cartera de la Nueva EPS con el San Francisco de Asís es superior a los 8.000 millones de pesos, lo que ha complicado aún más la contratación del personal médico y de apoyo.



Según relatan desde Quibdó, la enorme sobreocupación ha generado largas esperas y demoras en la atención, mientras el hospital intenta responder a la demanda priorizando los casos más graves, hecho por lo que pidieron una intervención urgente de las autoridades nacionales y departamentales, así como el cumplimiento de los compromisos financieros por parte de la Nueva EPS para evitar el colapso total del sistema de salud en el Chocó.