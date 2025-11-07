MinDefensa anunció llegada de infantes y botes para fortalecer la seguridad en ríos de Chocó

Tras un encuentro con autoridades locales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que cuatro estructuras ilegales operan actualmente en el Chocó, como lo son El Clan del Golfo, el ELN, los Mexicanos y los Palmeños, y anunció un nuevo esquema de recompensas para capturar a sus cabecillas.

Por alias 'Santiago', cabecilla del ELN en el Chocó se ofrecen hasta 1.600 millones de pesos, y por alias Genaro y alias 'Harrison', también integrantes de esa estructura hasta 640 millones.

En cuanto al Clan del Golfo, el ministro anunció una recompensa de hasta 640 millones de pesos por alias 'Andrés', alias 'Walter' y alias 'Chacal'.

Mientras que para alias 'Pacho', cabecilla de Los Mexicanos, y alias 'Loco', del grupo Los Palmeños, la recompensa asciende a 200 millones de pesos por cada uno.



El ministro también informó el envío de 52 infantes de marina y ocho botes fluviales para fortalecer la seguridad en los ríos Atrato, Baudó y San Juan, así como el aumento de 12 pelotones del Ejército en 2026, con el fin de garantizar una presencia sostenida en zonas estratégicas del departamento.

"Se fortalecerá desde el Ministerio de Defensa y con el Ejército Nacional más horas de vuelo para que puedan desplegarse en esta zona. El año entrante, llegarán diez pelotones más a la Séptima División, que los podrán emplear con su fuerza de despliegue rápido, sin restricción alguna de fronteras. Y también llegarán aquí a la Brigada 15 dos pelotones más el año entrante", reportó Sánchez.

Por su parte, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, anunció una inversión superior a los 27.000 millones de pesos para fortalecer la tecnología, el sistema de videovigilancia y mejorar varias estaciones de Policía en municipios priorizados.

"Adicionalmente tenemos inversión de 27.000 millones de pesos en un proyecto de tecnología y seguridad que abarque no solamente el municipio de Quibdó, sino también los dos corredores viales principales. Y estamos por aprobar un proyecto de 4 mil millones de pesos de dotación y fortalecimiento de las capacidades de todas nuestras fuerzas: Armada, Ejército y Policía", destacó la mandataria.

La mandataria también destacó el acompañamiento de la Fuerza Pública y pidió continuar con el proceso de formalización de los pequeños mineros, diferenciándolos de la minería criminal que afecta los ecosistemas y las economías locales.