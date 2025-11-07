En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / MinDefensa anunció llegada de infantes y botes para fortalecer la seguridad en ríos de Chocó

MinDefensa anunció llegada de infantes y botes para fortalecer la seguridad en ríos de Chocó

Tras un consejo de seguridad en Quibdó, el ministro Pedro Sánchez, también reportó recompensas por cabecillas del ELN y el Clan del Golfo.

