Capturan en Antioquia a dos narcos buscados en EE. UU: tenían vínculos con el Clan del Golfo

En dos operaciones realizadas por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA fueron capturados en Antioquia dos presuntos narcotraficantes requeridos en extradición por la justicia norteamericana. Se trata de Iván Antonio Chaverra Montes, alias 'Cara Negra', y Fernando Vergara Palacios, alias 'Pechibola'.

Los delincuentes eran solicitados por la Corte Distrital Este de Texas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Ambos serían piezas clave en las redes logísticas del narcotráfico que enviaban cocaína desde Colombia hacia Norteamérica utilizando rutas que pasaban por Panamá, Honduras y México.

Según la información entregada por las autoridades, alias 'Cara Negra', capturado en Rionegro, mantenía vínculos directos con el Clan del Golfo y actuaba como enlace con carteles mexicanos para la distribución de estupefacientes en Estados Unidos. Además, es señalado como persona de confianza de Jhon Kerlys González Sepúlveda, alias 'Media Arepa', primo de alias 'Chiquito Malo'.

Por su parte, en el barrio Laureles de Medellín fue detenido alias 'Pechibola', señalado como un narcotraficante invisible que coordinaba los cargamentos de clorhidrato de cocaína desde el Urabá antioqueño y chocoano hacia Estados Unidos. Las autoridades establecieron que era el encargado de ejecutar las rutas hacia Panamá y Honduras, donde entregaba los envíos a alias 'Cara Negra'.



Con estas capturas, la Policía Nacional informó que ya son 26 los individuos detenidos con fines de extradición hacia Estados Unidos durante el año 2025. Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera del trámite de su extradición a Estados Unidos.