En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Plan retorno
Jaime Esteban Moreno
Trump y Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturan en Antioquia a dos narcos buscados en EE. UU: tenían vínculos con el Clan del Golfo

Capturan en Antioquia a dos narcos buscados en EE. UU: tenían vínculos con el Clan del Golfo

Los delincuentes serían piezas clave en redes logísticas que movían cargamentos de drogas desde Urabá y Chocó hasta Centroamérica.

Narcotraficantes capturados en Antioquia
Narcotraficantes capturados en Antioquia
Foto: suministrada.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

En dos operaciones realizadas por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA fueron capturados en Antioquia dos presuntos narcotraficantes requeridos en extradición por la justicia norteamericana. Se trata de Iván Antonio Chaverra Montes, alias 'Cara Negra', y Fernando Vergara Palacios, alias 'Pechibola'.

Los delincuentes eran solicitados por la Corte Distrital Este de Texas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Ambos serían piezas clave en las redes logísticas del narcotráfico que enviaban cocaína desde Colombia hacia Norteamérica utilizando rutas que pasaban por Panamá, Honduras y México.

Según la información entregada por las autoridades, alias 'Cara Negra', capturado en Rionegro, mantenía vínculos directos con el Clan del Golfo y actuaba como enlace con carteles mexicanos para la distribución de estupefacientes en Estados Unidos. Además, es señalado como persona de confianza de Jhon Kerlys González Sepúlveda, alias 'Media Arepa', primo de alias 'Chiquito Malo'.

Lea también:

  1. Nuevo ataque de Estados Unidos a buque en el Caribe deja tres muertos
    Nuevo ataque de Estados Unidos a buque en el Caribe deja tres muertos
    Foto: AFP
    Mundo

    Nuevo ataque de Estados Unidos a "buque de narcotráfico" en el Caribe deja tres muertos

  2. Interpol.
    Fotos: Captura de video @DirectorPolicia en X.
    Judicial

    Policía Nacional e Interpol extraditaron a nueve colombianos a Estados Unidos

Por su parte, en el barrio Laureles de Medellín fue detenido alias 'Pechibola', señalado como un narcotraficante invisible que coordinaba los cargamentos de clorhidrato de cocaína desde el Urabá antioqueño y chocoano hacia Estados Unidos. Las autoridades establecieron que era el encargado de ejecutar las rutas hacia Panamá y Honduras, donde entregaba los envíos a alias 'Cara Negra'.

Con estas capturas, la Policía Nacional informó que ya son 26 los individuos detenidos con fines de extradición hacia Estados Unidos durante el año 2025. Los dos capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera del trámite de su extradición a Estados Unidos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía de Tránsito

Fiscalía General de la Nación

DEA

Clan del Golfo

Narcotráfico

Publicidad

Publicidad

Publicidad