Nuevo ataque de Estados Unidos a "buque de narcotráfico" en el Caribe deja tres muertos

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que, por disposición del presidente Donald Trump, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ejecutó un ataque con armamento de precisión contra una embarcación señalada de transportar drogas en el mar Caribe.

De acuerdo con información oficial, el barco era presuntamente operado por una organización incluida en la lista de grupos terroristas internacionales. Durante la operación, que tuvo lugar en aguas internacionales, murieron tres ocupantes identificados como narcotraficantes, mientras que las fuerzas estadounidenses no registraron heridos.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

El gobierno norteamericano justificó la acción como parte de su estrategia para frenar el ingreso de drogas al país y combatir a las redes criminales con los mismos protocolos aplicados a organizaciones terroristas.

En desarrollo...