En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Halloween
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Nuevo ataque de Estados Unidos a "buque de narcotráfico" en el Caribe deja tres muertos

Nuevo ataque de Estados Unidos a "buque de narcotráfico" en el Caribe deja tres muertos

Durante la operación, que tuvo lugar en aguas internacionales, murieron tres ocupantes identificados como narcotraficantes, mientras que las fuerzas estadounidenses no registraron heridos.

Nuevo ataque de Estados Unidos a buque en el Caribe deja tres muertos
Nuevo ataque de Estados Unidos a buque en el Caribe deja tres muertos
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que, por disposición del presidente Donald Trump, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ejecutó un ataque con armamento de precisión contra una embarcación señalada de transportar drogas en el mar Caribe.

De acuerdo con información oficial, el barco era presuntamente operado por una organización incluida en la lista de grupos terroristas internacionales. Durante la operación, que tuvo lugar en aguas internacionales, murieron tres ocupantes identificados como narcotraficantes, mientras que las fuerzas estadounidenses no registraron heridos.

El gobierno norteamericano justificó la acción como parte de su estrategia para frenar el ingreso de drogas al país y combatir a las redes criminales con los mismos protocolos aplicados a organizaciones terroristas.

En desarrollo...

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Donald Trump

Estados Unidos

Narcotráfico

Publicidad

Publicidad

Publicidad