En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Senado aprueba en tercer debate restitución de la mesada 14 para docentes pensionados

Senado aprueba en tercer debate restitución de la mesada 14 para docentes pensionados

El proyecto pasa ahora a la Plenaria del Senado para culminar la primera de las dos vueltas legislativas requeridas para una reforma constitucional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad