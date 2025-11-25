Senado aprueba en tercer debate restitución de la mesada 14 para docentes pensionados

La Comisión Primera del Senado aprobó este martes el tercer debate del proyecto de acto legislativo que busca restituir la mesada 14 para los docentes pensionados del país, una medida que podría beneficiar a miles de educadores que han reclamado por años un trato equitativo frente a otros sectores que conservaron este derecho.

La ponencia estuvo a cargo del senador liberal Alejandro Carlos Chacón, quien resaltó que la reforma constituye “un acto de justicia social” con los maestros que dedicaron su vida al servicio público, en especial aquellos que trabajaron en zonas rurales y de difícil acceso.

“Los docentes han sido pilares de la formación del país. Reconocerles la mesada 14 es devolverles dignidad y garantizarles condiciones económicas justas después de décadas de servicio”, afirmó Chacón durante la sesión.

El proyecto contempla que la mesada 14 aplique tanto para los docentes ya pensionados como para quienes obtengan la pensión en el futuro, incluidos sus beneficiarios. La propuesta se apoya en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), un sistema independiente de administración de prestaciones, similar al que rige para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.



Fomag Foto: Acesi - Fomag

Entre los puntos centrales, el acto legislativo plantea incorporar un parágrafo al artículo 48 de la Constitución Política para establecer explícitamente la excepción que habilita a los educadores oficiales a recibir la mesada 14. Además, determina su entrada en vigencia inmediata una vez concluido el trámite constitucional.

La mesada 14 fue eliminada hace más de una década en el marco de medidas para contener el gasto público, mientras que sectores como las Fuerzas Militares y la Policía mantuvieron este derecho, lo que dio pie a un reclamo persistente entre los docentes pensionados.

La aprobación en tercer debate representa un avance significativo en lo que se considera una reparación histórica al magisterio colombiano, que ha insistido en un retiro digno y condiciones económicas acordes con su papel esencial en la sociedad.

El proyecto pasa ahora a la Plenaria del Senado para culminar la primera de las dos vueltas legislativas requeridas para una reforma constitucional.