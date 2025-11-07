En vivo
Maestros de dos colegios están bajo amenazas en Soledad, Atlántico

Maestros de dos colegios están bajo amenazas en Soledad, Atlántico

La Asociación de Educadores del Atlántico emitió un pronunciamiento exigiendo acciones pertinentes de los organismos competentes para que se inicie la investigación.

Consejo de seguridad por colegios en Soledad .png
Momentos en los que se realizaba el consejo de seguridad en Soledad, Atlántico.
Alcaldía de Soledad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de nov, 2025
Editado por: Redacción BLU Radio

