Maestros de dos colegios están bajo amenazas en Soledad, Atlántico

Recientemente circuló un panfleto en el que delincuentes emiten amenazas contra varios directivos docentes de las instituciones Villa María y Gabriel Escorcia Gravini, ubicadas en el municipio de Soledad.

En el panfleto, los delincuentes declaran objetivo militar a los maestros por presuntamente permitir que los estudiantes estén perdiendo el año.

“Desde hoy todos los profesores de estas instituciones son objetivo militar para nosotros. Tenemos conocimiento de que el 80% van perdiendo el año, y ninguno debe perderlo, es una advertencia. Educación o plomo”, fueron algunas de las palabras que se pueden leer en el supuesto panfleto.

Ante esta situación desde la Asociación de Educadores del Atlántico emitieron un pronunciamiento exigiendo las acciones pertinentes por parte de los organismos competentes para que se inicie la investigación y se tomen medidas que garanticen la vida y la seguridad de los maestros.

Dice ADEA que, como organismo sindical, defiende los derechos humanos y la escuela como territorio de paz y expresan a los compañeros docentes de estas instituciones amenazadas, toda la solidaridad e igualmente afirman que harán seguimiento a esta situación



Alcaldía de Soledad se pronuncia

Ante estas supuestas amenazas hacia los docentes, la Alcaldía municipal activó un plan de vigilancia y control a la seguridad escolar, de acuerdo a una comunicación también emitida en las últimas horas.

El Consejo de Seguridad Municipal solicitó formalmente a las autoridades de pertinencia, abocar de manera inmediata , el conocimiento e investigación sobre la circulación del panfleto, en el cual se estaría amenazando a varios docentes.

La Alcaldía de Soledad informó que convocaron al consejo de seguridad tan pronto se tuvo conocimiento del hecho y esperan que pronto se esclarezca la autenticidad del panfleto y de sus autores.

No es la primera vez que en este municipio de Soledad se presentan intimidaciones contra los docentes de una institución, pues precisamente hace un año, una coordinadora fue herida a bala en la puerta de un colegio generando terror entre el cuerpo estudiantil, los padres de familia y el cuerpo de profesores.