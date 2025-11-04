”Renuncia o vamos por ti": la amenaza que recibió candidato del Pacto Histórico en Atlántico

Al docente universitario Jaime Santamaría, quien recientemente pasó de la academia a la política, le tocó asistir en las últimas horas a la Fiscalía para presentar una denuncia por recibir amenazas de muerte a su teléfono celular, a través de mensajes desde números desconocidos.

La situación se da luego de obtener la mayor votación por la lista a la Cámara de Representantes del Atlántico por el Pacto Histórico, lo que le ha costado cuestionamientos por parte de sus contenedores, quienes reclaman por su alta votación.

“No vamos a dejar que te robes la curul del Pacto, renuncia o vamos por ti, tu equipo de campaña y tu familia. Eres declarado objetivo militar”, indica el mensaje.

Por esto, en la mañana de este martes acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia formal contra personas indeterminadas, mientras que desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue ordenada una evaluación su situación de riesgo.



“Durante el tiempo de campaña he sido víctima de matoneos y daños contra la sede que tenía en Puerto Colombia. Pero luego de las elecciones del 26 de octubre aparece una amenaza puntual en contra de mi vida y mi familia. Ya hemos hecho las acciones necesarias ante los estamentos competentes. Esperemos que las autoridades no solo garanticen mi seguridad, sino la de todos los candidatos”, compartió el candidato.

Santamaría, quien es politólogo y filósofo, señaló la importancia de que la democracia en Colombia no siga siendo afectada por estos hechos.