Fiscalía inspecciona sede del Pacto Histórico por financiación de campaña Petro 2022

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía adelanta en la tarde de este miércoles, 29 de octubre, una diligencia clave dentro de las investigaciones por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

De acuerdo con información revelada por Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, los investigadores realizan una inspección en la sede del movimiento Pacto Histórico, con el fin de revisar los soportes contables, contractuales y financieros relacionados con la campaña, en especial los pagos realizados a Google por publicidad digital durante el periodo electoral.

El documento que respalda la diligencia —expedido por el fiscal 50 Anticorrupción, Elkin Javier Ardila Espinosa— ordena a la Policía Judicial realizar una búsqueda selectiva en las bases de datos del movimiento Colombia Humana. Allí se solicita la entrega de contratos, facturas, recibos, comprobantes de ingresos, transferencias electrónicas, extractos bancarios, órdenes de servicio y cualquier evidencia que acredite transacciones vinculadas con la campaña presidencial del Pacto Histórico.

La diligencia también busca establecer con precisión los pagos realizados por el movimiento político a distintas empresas proveedoras durante la campaña, todas ellas mencionadas en el acta de audiencia número 193, documento base del proceso.



Cabe recordar que el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, figura como gerente de la campaña y es el principal indagado dentro de la investigación. La Fiscalía analiza los hallazgos para determinar si existen méritos suficientes para citarlo a audiencia de imputación de cargos.