María José Pizarro renuncia a encabezar la lista del Pacto Histórico en el Senado del 2026

La senadora María José Pizarro aseguró que trabajará por el Frente Amplio y la constituyente.

Foto: AFP
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

La senadora María José Pizarro renunció a su intención de encabezar la lista al Senado por el Pacto Histórico para las elecciones del 2026.

Pizarro anunció su decisión tras una polémica que se generó con Carolina Corcho, pues tras los resultados de la consulta del Pacto Histórico, la exministra de Salud había dicho que ella debía ser la cabeza de lista al Senado.

Sin embargo, Pizarro manifestó que la cabeza de lista la debía ocupar ella ya que eso hacía parte de un acuerdo político que se logró cuando renunció a su aspiración a la Presidencia.

“Hasta el próximo 20 de julio seguiré trabajando con un pie en el Congreso y un pie en las calles, como lo he hecho siempre. Le deseo lo mejor a Carolina Corcho en el compromiso que asume para los próximos cuatro años desde el Senado de la República, liderando la nueva bancada del pacto histórico”, señaló Pizarro.

En el mismo sentido, la senadora dijo que trabajará por el Frente Amplio y la constituyente.

“Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo. No tengo compromisos por una curul, sino con Colombia y con el proyecto de cambio que lidera el presidente Petro. Me pongo a disposición del presidente, el Frente Amplio y de la constituyente popular”, agregó Pizarro.

