Iván Cepeda, elegido como candidato del Pacto Histórico, ¿quién sería su fórmula?

Iván Cepeda, elegido como candidato del Pacto Histórico, ¿quién sería su fórmula?

Cepeda hizo un llamado a enfocarse en los contenidos, las ideas, las propuestas y los argumentos. Rechazó la "política espectáculo".

Ivan-Cepeda-AFP.png
Iván Cepeda
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

El senador Iván Cepeda, filósofo y político de 63 años, ganó este domingo la consulta interna del Pacto Histórico, coalición del Gobierno, al derrotar a la exministra Carolina Corcho, y será el candidato presidencial de la izquierda para las elecciones de 2026.

Según el informe número 25 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que organiza las elecciones en Colombia, Cepeda totaliza 1.186.095 votos (64,71 %), con 18.331 mesas procesadas, de un total de 19.833, en tanto que Corcho tenía 536.286 papeletas (29,25 %).

Iván Cepeda gana la consulta del Pacto Histórico y será candidato en el Frente Amplio
Iván Cepeda gana la consulta del Pacto Histórico y será candidato en el Frente Amplio
Foto: AFP / @GloriaFlorezSI

"Tenemos todas las condiciones para construir un segundo gobierno progresista", dijo Cepeda tras conocer los resultados de las votaciones publicadas por la Registraduría, que organiza las elecciones en Colombia, que lo dejan como vencedor.

Respecto a la selección de su fórmula vicepresidencial, Cepeda reconoció la campaña de Carolina Corcho y la votación significativa que obtuvo. De igual manera, subrayó los méritos de María José Pizarro en su labor como congresista.

El candidato mantiene un diálogo permanente con ambas líderes. Sin embargo, Cepeda enfatizó que la definición de esta situación se dará a través de conversaciones internas entre la dirección política del Pacto Histórico.

Iván Cepeda
Iván Cepeda
Foto: Twitter @Ivancepedacast.

"Yo soy amigo de que las discusiones internas se den internamente y se comuniquen cuando tengan ya una salida y una solución en público," afirmó el candidato. Explicó que este método busca preservar el proyecto, evitando ventilar en público los procedimientos internos y concentrarse en las posibilidades del Pacto Histórico.

Aseguró que esta decisión se anunciará a la opinión pública de manera oportuna y muy pronto.

Iván Cepeda en campaña

Al ser consultado sobre su participación en debates, Cepeda clarificó que su vida es un debate profesional y que no se negará a participar. No obstante, señaló que para mejorar la calidad del debate, que considera "bastante insatisfactoria" en esta campaña, es fundamental establecer reglas. La regla primordial será el respeto, lo que implica no agredir a la persona.

Cepeda hizo un llamado a enfocarse en los contenidos, las ideas, las propuestas y los argumentos. Rechazó la "política espectáculo".

Escuche aquí la entrevista:

