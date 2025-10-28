"Carolina Corcho se opuso a que pasara lo que quiere hoy": María José Pizarro

La senadora María José Pizarro reveló una intensa disputa interna dentro del Pacto Histórico por la definición de la cabeza de lista al Senado. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Pizarro aseguró que la exministra Carolina Corcho, quien perdió la consulta presidencial interna el pasado domingo, ahora reclama una posición que, según acuerdos previos, ella misma había rechazado.

Según la senadora, Corcho no solo se opuso al acuerdo original, sino que también se autoexcluyó de las deliberaciones posteriores que reconfiguraron la lista, donde, según Pizarro, se le asignó a ella esa posición de liderazgo.



La disputa por los acuerdos de la lista

La senadora Pizarro explicó la cronología de los hechos, señalando que inicialmente, cuando había seis precandidaturas presidenciales, se discutió que el segundo en la votación de la consulta encabezaría la lista al Senado.

Sin embargo, Pizarro fue enfática en afirmar que Carolina Corcho no estuvo de acuerdo con esa regla en ese momento.

Tanto en privado como en público, Carolina Corcho manifestó su desinterés y además su contraposición a la posibilidad de ese acuerdo afirmó Pizarro.

El pacto para frenar a Quintero y la autoexclusión de Corcho

El escenario cambió, según Pizarro, ante la posibilidad de que "personas ajenas al proyecto político" utilizaran la consulta para beneficio personal, en una aparente referencia a Daniel Quintero.

"Daniel Quintero pues sencillamente estaba utilizando como plataforma política la consulta del Pacto Histórico", señaló la senadora. Para evitar esta dispersión y frenar a Quintero, se iniciaron nuevas conversaciones la última semana de septiembre. En estas deliberaciones, varias candidaturas, incluidas las de María José Pizarro, Gustavo Bolívar y Susana Muhammad, decidieron declinar en favor de una candidatura de unidad (Iván Cepeda).

Publicidad

Pizarro aseguró que Corcho fue convocada a estas reuniones, pero decidió no participar y mantener su aspiración presidencial por separado.

Entiendo que Carolina fue invitada a esas conversaciones y ella dijo que no asistía y, por supuesto, que ella mantenía su aspiración en la consulta presidencial agregó.

"Se decidió que yo lideraría la lista"

Fue en ese segundo acuerdo, del que Corcho presuntamente no participó, donde se redefinieron las reglas. Pizarro sostiene que al declinar su aspiración presidencial, se acordó que ella asumiría el liderazgo de la lista al Senado.

Publicidad

"A mí se me pidió en ese momento la responsabilidad", explicó Pizarro, indicando que aceptó impulsar la lista. Aunque reconoció que el acuerdo no quedó firmado explícitamente, sí se registró un documento ante la Registraduría que establece la regla final:

"Se radicó un documento (...) donde queda una cláusula que es muy clara que dice: 'la cabeza de lista será definida por acuerdo entre los partidos'".Sobre ese punto, Pizarro concluyó: "Ese fue el acuerdo en las deliberaciones, fue lo que se conversó y se decidió que yo sería la persona que lideraría la lista".

María José Pizarro AFP

El futuro de la unidad en el Pacto Histórico

La controversia surge ahora que la consulta finalizó, con Iván Cepeda como ganador y Carolina Corcho en segundo lugar (tras el retiro de Quintero). Corcho estaría reclamando la aplicación del primer acuerdo (ser segunda, encabezar la lista), que Pizarro insiste en que ella misma rechazó.

La senadora Pizarro manifestó que este asunto deberán dirimirlo los presidentes de los partidos que conforman el Pacto Histórico. Pese a la tensión, Pizarro aseguró que mantendrá la lealtad al proyecto y que no buscará generar divisiones, sino encontrar una salida dialogada.

"Yo bajo ninguna circunstancia voy a lesionar este proyecto político (...) pero sí planteo mi posición porque me parece que es lo justo", concluyó.

Vea la entrevista completa: