Daniel Quintero acudirá a la justicia si Registraduría le niega inscripción para recoger firmas

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que acudirá este martes a la Registraduría con el propósito de inscribir su comité de firmas para su candidatura presidencial. Sin embargo, el político expresó su profunda preocupación ante lo que considera un "propósito por parte de la Registraduría por dilatar" su inscripción.

Quintero afirma que esta posible traba sería un "intento más del sistema electoral colombiano para sacarlo de la política y de la carrera presidencial".

Quintero señaló que ya existió un intento previo de inscripción el día anterior, el cual fue rechazado por la Registraduría al exigir un concepto previo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el exalcalde, esto contraviene la ley 1475, la cual establece que la Registraduría solo puede aceptar o rechazar la solicitud de forma motivada.

El principal problema de esta dilación es el tiempo. La Registraduría, al remitir una pregunta al CNE, inicia un proceso que, según Quintero, puede demorar "semanas o hasta meses," como ha ocurrido históricamente con el progresismo en Colombia.



Dado que el periodo para la inscripción del Frente Amplio está a 30 días y el cierre general de recolección de firmas es en 40 días, cada día de falta de respuesta se convierte en un "daño que se hace a la posibilidad de que podamos estar en el tarjetón como movimiento independiente por firmas".

Gran parte de la controversia legal se centra en la participación previa de Quintero en la pasada consulta electoral, pues la norma indica que una persona que ya participó en una consulta no puede participar en otra para la misma corporación en la misma elección.

Quintero sostiene que no hizo parte formalmente de la consulta que terminó realizándose (la del Polo Democrático). Él se inscribió originalmente en el marco de una medida cautelar a la consulta del Pacto Histórico. No obstante, un fallo de fondo de tutela posterior determinó que el Pacto Histórico "no existe" y que la medida cautelar quedaba sin efectos. Luego, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dictaminó que el Pacto no inscribió candidatos, lo que significa, según Quintero, que él no se inscribió por esa plataforma.

El exalcalde insiste en que nunca se inscribió por el Polo, la UP o el Partido Comunista. Solicitó su retiro a los partidos, argumentando que no pertenecía a ellos ni los autorizó a inscribirlo para esa consulta. A pesar de su retiro, 150.000 colombianos marcaron su tarjeta, lo que él interpreta como un acto de protesta contra las trabas. Quintero concluye que lo que reclama es su derecho constitucional, y el de los colombianos, a elegir y ser elegido, un derecho que se está violando al poner estas trabas.

