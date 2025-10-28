“Corcho a Vicepresidencia y Pizarro encabezando lista”: Gustavo Bolívar sobre ‘chicharrón’ del Pacto

El exsenador Gustavo Bolívar se refirió a la polémica interna que vive el Pacto Histórico tras la consulta del pasado domingo, en la que surgió un conflicto por quién debe encabezar la lista al Senado de esa colectividad.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Bolívar reconoció que el movimiento enfrenta “un chicharrón”, como él mismo lo llamó, debido a los acuerdos previos firmados entre los precandidatos y las nuevas decisiones adoptadas con posterioridad.

¿Por qué hay problema dentro del Pacto por las listas al Senado?

Bolívar explicó que en un primer momento existió un acuerdo, firmado también por él, según el cual la persona que obtuviera el segundo lugar en la consulta presidencial encabezaría la lista al Senado. Ese pacto beneficiaría a Carolina Corcho, quien fue la segunda más votada.

“Se le firmó un acuerdo donde los precandidatos nos pusimos de acuerdo en que el segundo de la consulta debería encabezar la lista”, señaló.



Sin embargo, posteriormente —dijo Bolívar— se hizo otro acuerdo con María José Pizarro para que ella encabezara la lista, luego de que decidiera retirar su precandidatura para mantener la unidad del movimiento.

“Posteriormente se hizo otro acuerdo ya con María José Pizarro en el sentido de que ella encabezara la lista a cambio de aportarle a la unidad su bajada de la precandidatura”, explicó el exsenador.

Ante esa contradicción, Bolívar planteó que la situación se convirtió en un dilema para el Pacto Histórico, aunque aclaró que es un “dulce problema” porque las dos figuras tienen méritos y trayectoria.

“Desperdiciar el potencial electoral que mostró Carolina el domingo sería una bobada, porque fueron votos conseguidos en la Colombia profunda, recorriendo el país sin dinero, seduciendo con ideas”, expresó.



¿Cómo solucionar el problema dentro del Pacto Histórico?

El exsenador advirtió que la decisión no será fácil para las directivas del movimiento, pues cualquier salida podría generar inconformidades internas.

Una de las propuestas que ha escuchado es incluir a ambas en la lista, pero eso —según Bolívar— “implicaría mover arriba en el puesto 20 y pico a otras personas que después podrían demandar diciendo ‘yo participé y me gané este puesto, no me pueden desplazar a bolígrafo’”.

Frente a las posibles salidas, Bolívar lanzó una idea propia que, según dijo, “se le ocurrió anoche y esta mañana”: que Carolina Corcho sea la fórmula vicepresidencial y María José Pizarro encabece la lista al Senado. “Es algo que tiro aquí así de la nada (…) para aprovechar el potencial de ambas, eso sería una gran cosa”, afirmó.

No obstante, dejó claro que la última palabra la tendrá el Frente Amplio, donde el Pacto Histórico participará junto con otros sectores políticos.

“Obviamente quien gane el Frente Amplio es el que va a decidir, o yo no sé si habrá alguna regla en ese Frente Amplio que también obligue a que el segundo del Frente Amplio, como pasó hace cuatro años con Francia Márquez, sea la fórmula vicepresidencial”, señaló.

El exsenador también reconoció que parte del problema actual se debe a la falta de claridad desde el inicio. “Esto pasa porque no se dejan las cosas claras desde el comienzo. Como es un partido que están haciendo, van apareciendo vacíos que no resolvimos porque no preveímos esas situaciones”, admitió.

Sobre los resultados de la consulta, Bolívar aseguró que la gran mayoría de votos fueron genuinos y no comprados, en especial los obtenidos por Corcho.

“Puedo asegurar que ni uno solo de esos votos es comprado”, enfatizó. Sin embargo, cuestionó algunos apoyos dentro del movimiento y criticó la presencia de sectores tradicionales.

“Hay casos como el de la esposa del alcalde de Barrancabermeja, que está a punto de ir a juicio por corrupción electoral y es ahora una de las mayores votaciones nuestras. Eso no tiene presentación”, manifestó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: