Blu Radio  / Política  / Corcho pide a Cepeda honrar la palabra: Pacto decidirá este jueves la cabeza de lista al Senado

Corcho pide a Cepeda honrar la palabra: Pacto decidirá este jueves la cabeza de lista al Senado

La senadora María José Pizarro también reclamó que había un acuerdo político previo para ella liderar la lista. El comité político tendría la última palabra.

Carolina Corcho
Carolina Corcho
Facebook: Carolina Corcho
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

Este jueves, 30 de octubre, a las 9:00 de la mañana el Pacto Histórico definirá quién encabezará su lista de candidatos al Senado de la República, en medio de la controversia interna por quienes, aseguran, tienen merecido ese beneficio en la coalición de Gobierno.

La excandidata presidencial Carolina Corcho y quien aspira a convertirse en quien lidere la lista de aspirantes por la coalición de Gobierno, confirmó que el comité político del Pacto aún no ha tomado una decisión definitiva y aseguró que asistirá a la reunión “con la disposición de que se le cumpla a la ciudadanía”.

Corcho hizo un llamado al candidato presidencial Iván Cepeda “a la grandeza y a liderar este proceso político-electoral honrando la palabra y cumpliendo los acuerdos que respetan la voluntad popular”.

Iván Cepeda gana la consulta del Pacto Histórico y será candidato en el Frente Amplio
Iván Cepeda gana la consulta del Pacto Histórico y será candidato en el Frente Amplio
Foto: AFP / @GloriaFlorezSI

La exministra advirtió que no se puede defraudar a los casi 2.700.000 electores que respaldaron la consulta y pidió que las decisiones reflejen lo expresado en las urnas. Corcho se siente con autoridad para hacer la solicitud, porque participó en la consulta y ocupó el segundo puesto con 678.962 votos.

En contraste la senadora María José Pizarro, quien renunció a su precandidatura presidencial y dio respaldo a Cepeda, ha hablado de un “acuerdo político” previo que le permitiría a ella encabezar la lista de aspirantes. Por esa polémica radica la importancia de la reunión del comité político, que tiene en tensión a la coalición de Gobierno, adicional a otras controversias.

