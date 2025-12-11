La SUV de Toyota que cuesta $70 millones con 610 km de autonomía y vendió 10.000 unidades en 1 hora

Toyota ha estado moviendo el mercado chino de carros eléctricos con diferentes modelos, que han llevado a la marca a entrar en la 'pelea' por liderar las nuevas tecnologías, enfrentando de frente a otros grandes fabricantes como Tesla, BYD, Chery y más.

Pues en esa carrera por liderar, los japoneses desarrollaron una SUV con los chinos de GAC, como parte de una estrategia específica para China, país donde hoy se concentran buena parte de los esfuerzos de la industria automotriz mundial debido a su volumen de ventas y a la velocidad con la que adopta vehículos impulsados por baterías.

En ese sentido, Toyota ha ampliado en ese mercado la línea bZ, su familia de eléctricos, con un rumbo distinto al que ha tomado en Europa, donde incluso ha realizado cambios de denominación en algunos de sus modelos.

Toyota no solo es una de las marcas más famosas, sino el mayor fabricante del mundo Foto: AFP

¿Cuál Toyota es un éxito en China?

Uno de ellos es el Toyota bZ3X, un SUV que hizo su primera aparición en abril en el Salón del Automóvil de Pekín, y cuya respuesta fue inmediata. Según datos divulgados por la prensa china, en la primera hora después de iniciar ventas, el modelo recibió 10.000 reservas.

Su precio base es de 109.800 yuanes, alrededor de 13.375 euros, lo que a su vez equivale a unos 70 millones de pesos colombianos, cifra que, aunque no llegará a Colombia en caso de que lo hiciera se elevaría muy seguramente.

Desde mayo —mes en que comenzó su venta— las entregas ya superaron las 62.000 unidades, superando a competidores como Volkswagen ID.3, BMW i3 y Nissan N7 dentro del segmento de eléctricos importados.

Pese a esos resultados, Toyota ha aclarado que el bZ3X no será exportado a otros países.

Toyota bZ3X Foto: Toyota

Características del Toyota bZ3X

Aunque comparte la plataforma eléctrica e-TNGA con otros productos de la marca, como el bZ4X y el C-HR+ europeo, este modelo fue diseñado con dimensiones más compactas para el estándar chino, con 4,64 metros de largo, medidas que lo ubicarían como un D-SUV en un mercado como el europeo.

Aparte de ese enfoque estructural, el vehículo incorpora un equipamiento que Toyota presenta como parte de su oferta de serie para este modelo: radar LiDAR, múltiples pantallas y una configuración orientada al uso urbano y familiar.

En la parte mecánica, el bZ3X se comercializa con dos paquetes de batería, de 50,04 kWh y 67,92 kWh, con autonomías homologadas entre 430 y 610 kilómetros bajo ciclo CLTC.

La alianza entre Toyota y GAC no solo ha impulsado este SUV, sino también otros productos que han llamado la atención del público chino, como el bZ7, una berlina que incorpora tecnología desarrollada por Xiaomi y sistemas de Huawei.