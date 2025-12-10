El truco para enfriar un carro en 20 segundos sin usar el aire acondicionado

Cuando un vehículo permanece estacionado bajo el sol, la temperatura en el interior puede subir a niveles incómodos en cuestión de minutos. En contextos de calor intenso, esa acumulación térmica obliga a muchos conductores a encender de inmediato el aire acondicionado para intentar recuperar una temperatura soportable.

Sin embargo, existe un método físico simple, que permite reducir varios grados la sensación térmica dentro del automóvil antes de usar cualquier sistema de climatización.



¿Cómo enfriar el carro sin aire acondicionado?

De acuerdo con el siguiente video de TikTok, el procedimiento se basa en un principio de dinámica de fluidos: mover el aire atrapado dentro del carro para reemplazarlo rápidamente por aire exterior, que, aunque también caliente, suele estar menos concentrado que el aire acumulado en la cabina cerrada.

Según la explicación, el proceso arranca con un paso simple: abrir una de las ventanas, sin importar cuál. Ese punto es clave porque permite establecer una salida o entrada principal para acelerar el intercambio de aire.

Luego, la persona debe ubicarse en la puerta que queda en dirección opuesta de manera diagonal —por ejemplo, si la ventana abierta es la delantera izquierda, la puerta a manipular sería la delantera derecha—.



Una vez allí, el método descrito consiste en abrir y cerrar esa puerta dos o tres veces con rapidez. En el video detalla que ese movimiento genera una zona de baja presión que impulsa el flujo de aire hacia afuera, obligando al aire caliente concentrado a salir por la ventana abierta. Es, en esencia, una forma manual de crear circulación interna sin activar sistemas del vehículo.

El medio señala que, en la prueba realizada, la cabina registraba inicialmente más de 42 grados. Después de aplicar este procedimiento durante unos segundos, el termómetro descendió hasta unos 36 grados aproximadamente.

No se trata de un enfriamiento drástico, pero sí de una diferencia alcanzada en apenas 20 segundos y sin consumo de energía del carro.

Una vez se reduce esa primera carga térmica, el video indica que el conductor puede encender el aire acondicionado si lo desea, con la ventaja de que el sistema tendrá que trabajar menos para alcanzar una temperatura estable.

El truco está pensado para situaciones habituales del verano o días de fuerte radiación, cuando el vehículo queda expuesto durante largos periodos.