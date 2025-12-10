ELN actúa como aliado del régimen venezolano, según informe internacional

Durante una entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el cofundador y codirector de Insight Crime, Jeremy McDermott, explicó por qué, según un reciente informe de esa organización, la negociación de paz con el ELN nunca tuvo una posibilidad real de éxito mientras la guerrilla mantenga su estructura y respaldo en Venezuela.

McDermott señaló que actualmente el ELN debe entenderse como un grupo colombo-venezolano, con presencia en ocho de los 24 estados de Venezuela, donde no solo se ha expandido territorialmente, sino que ha consolidado centros de entrenamiento, logística, liderazgo e ingresos.

“Hoy en día el ELN es un grupo colombo-venezolano, entonces es imposible hacer la paz solo de un lado. Eso tiene que ser algo acordado entre Venezuela y Colombia”, afirmó.

Relación con el régimen venezolano

Según el investigador, la presencia del ELN en territorio venezolano ha sido posible por acuerdos locales con sectores de las Fuerzas Armadas, los cuales se han fortalecido por la crisis económica que atraviesa el país vecino. McDermott explicó que, ante la imposibilidad del Gobierno de Nicolás Maduro de sostener económicamente a sus generales, se les ha permitido el acceso a rentas criminales, muchas de ellas controladas por la guerrilla colombiana.

En ese contexto, se refirió al denominado Cartel de los Soles, al que describió como una estructura de narcotráfico manejada desde el Estado venezolano, principalmente por sectores militares, cuya operación se remonta incluso a antes del gobierno de Hugo Chávez.



“Para mantener la lealtad de los generales, se les ha otorgado acceso a rentas criminales. Y quien maneja muchas de esas rentas es la guerrilla, particularmente el ELN”, indicó. No obstante, aclaró que no se trata de una estructura unificada a nivel nacional, sino de relaciones negociadas de forma local entre militares y frentes guerrilleros.



Un aliado del régimen en Venezuela

McDermott fue enfático al señalar que el ELN no actúa como una fuerza insurgente contra el Gobierno venezolano, sino como un grupo aliado al régimen de Nicolás Maduro.

“En Colombia el ELN es una fuerza insurgente. En Venezuela es un grupo paramilitar pro régimen”, afirmó. En caso de un cambio violento de poder en Venezuela, el experto advirtió que el estatus del ELN podría cambiar radicalmente, pasando a convertirse en una fuerza insurgente dentro de ese país, lo que generaría riesgos de conflicto civil con posibles repercusiones para Colombia.



El ELN pierde terreno en Colombia y se fortalece en Venezuela

El directivo de Insight Crime explicó que mientras en Colombia el ELN ha venido perdiendo fuerza, especialmente frente a estructuras como el Clan del Golfo en regiones como Chocó y el sur de Bolívar, en Venezuela su crecimiento ha sido sostenido.

“Donde está más creciendo el ELN no es en Colombia, es en Venezuela, y eso tiene implicaciones para cualquier proceso de paz”, señaló. Por esta razón, concluyó que ningún proceso de negociación será viable si no se aborda de manera conjunta la dimensión binacional del grupo armado, ya que una parte significativa de su poder hoy se encuentra fuera del territorio colombiano.